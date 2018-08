False e-mail per tasse, è una truffa: dopo Alba anche il Comune di Cuneo lancia l'allarme

Prima l'avviso da Alba, ora anche il Comune di Cuneo informa che è stata segnalata una truffa ai danni di alcuni contribuenti a cui è stata inviata da un non ben specificato ufficio tributi (Ufficio Tributi – Comune ) una falsa e-mail, riportante il testo seguente:

“Cordiale utente, l’ufficio si occupa dei procedimenti relativi all’accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei tributi di competenza comunale, quali i seguenti principali:

I.C.I./I.M.U. Imposta Municipale Propria; Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani; Tassa o Canone sull’Occupazione Spazi ed aree Pubbliche; Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni.

Al momento al nostro ufficio non risulta pagata la retta di quest’anno dei rifiuti delle tasse elencate.

Nel caso avesse già provveduto al pagamento, la preghiamo di compilare il modulo allegato alla presente mail e spedirlo entro 24 ore. Scarica il modulo allegato qui”.

Il Comune di Cuneo precisa di non aver inviato via e-mail moduli o richieste di pagamento. Si tratta di iniziative false, pertanto si invitano gli utenti a non procedere all’apertura del file.

Quando il Comune di Cuneo invia delle e-mail indica sempre chiaramente la motivazione (di quale tributo si tratta) e soprattutto si identifica come “Comune di Cuneo” e non con un generico “Comune”.