"Essere genitori, che cine!": domenica a Fossano l' ultimo appuntamento

Ultimo appuntamento stagionale, domenica 17 marzo, della rassegna “Essere genitori, che cine! “organizzata dall’associazione “Crescendo”.

L’invito è in Cascina Sacerdote, dalle 15, per trascorrere un pomeriggio visionando un film sul tema della genitorialità e dell’adolescenza.

La formula non cambia: proiezione seguita da un dibattito tra i partecipanti animata da un facilitatore.

Un confronto allietato da un piccolo rinfresco, utile per rompere il ghiaccio e mettere a proprio agio i partecipanti. “Crescendo” invita a partecipare non solo i genitori, ma soprattutto i giovani, affinché il dibattito possa arricchirsi vicendevolmente.

“Rimane invariata l’abitudine a non anticipare nulla sul film in programma - dicono gli organizzatori -, in modo che ciascuno possa arrivare sgombro da ogni pregiudizio nei confronti di un film che, visionato in un altro contesto, potrebbe averci lasciato emozioni differenti; viene mantenuta ovviamente anche la gratuità dell’iniziativa. Resta infine, come di consueto, il caloroso invito a partecipare e a dare un’adesione di massima tramite mail (crescendo.fossano@gmail.com), così da poter organizzare al meglio la proiezione nei locali di Cascina Sacerdote”.

“Siamo molto soddisfatti per come si è svolta la rassegna - concludono gli organizzatori -, il pubblico è stato partecipe e attendo. Un modo informale per affrontare argomenti non banali, e sempre attuali”.