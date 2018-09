Esperti della medicina trasfusionale a Grinzane per un convegno sul futuro del sangue

L’Avis regionale, con il patrocinio della Simti, della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, organizza sabato 6 ottobre dalle 9,30, presso il Castello di Grinzane Cavour, il convegno nazionale “Il sistema trasfusionale italiano alla luce delle direttive comunitarie”. Il convegno vedrà la partecipazione di alcuni tra i maggiori esperti e professionisti nazionali del settore, dirigenti associativi e medici trasfusionisti e sarà un’occasione importante per capire quali saranno gli scenari futuri, non solo nell’ambito del sistema trasfusionale, ma anche per quanto concerne l’associazionismo della donazione del sangue.

Tra gli argomenti trattati vi saranno anche tematiche tecniche: si parlerà di quali siano le basi della nuova direttiva europea sul sistema trasfusionale e i principali requisiti in tema donazionale della Guida Edqm, si parlerà anche della nuova normativa sulla privacy e tutela dei dati personali. Verrà dedicato spazio anche al sistema nazionale del dono del sangue: sia per quanto riguarda i capisaldi del sistema trasfusionale, sia per quanto riguarda il suo futuro.

Tanti i protagonisti della giornata, interverranno: Giorgio Groppo (presidente Avis Piemonte), Stefano Fontana (direttore medico Servizio trasfusionale della Svizzera Italiana – Lugano ), Pasquale Colamartino (responsabile Src Abruzzo), Antonio Saitta (assessore Sanità Regione Piemonte e presidente Commissione Salute Conferenza Stato Regioni), Giorgio Gandini (direttore servizio trasfusionale Verona), Vincenzo Saturni (già presidente Avis nazionale), Adalberto Biasiotti (presidente Avis Modena ed esperto normativa europea sui dati personali), Pierluigi Berti (presidente Simti). Modera la giornata Claudio Puppione, direttore del settimanale Idea.

Alla tavola rotonda moderata da Rosa Chianese (responsabile Crcc Piemonte) e riguardante il futuro del sistema trasfusionale interverranno Alberto Argentoni (consigliere nazionale Avis), Danilo Medica (Kedrion), Pasquale Colamartino (responsabile Src Abruzzo), Simona Carli (responsabile Src Toscana) Vanda Randi (responsabile Src Emilia Romagna e SIMTA.M.B0), Roberto Ravera (direttore Udr Avis intercomunale Arnaldo Colombo). Conclude l’appuntamento Giampietro Briola presidente Avis nazionale).

Dichiara Giorgio Groppo, presidente Avis regionale: “E’ un onore ospitare i rappresentanti della medicina trasfusionale italiana. L’anno scorso è stata un po’ una scommessa per noi, ma il successo ottenuto ci ha spinti a riproporre questo convegno. Quest’anno vengono veramente tutti i migliori medici di medicina trasfusionale garantendo al Convegno un appuntamento periodico di confronto nel nostro Piemonte tra l’Associazione dell’Avis e la struttura pubblica del servizio sanitario nazionale”