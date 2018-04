Escluso da eventi sportivi uomo dello staff Olmo Cuneo che invade il campo strattonando l'arbitro

Riceviamo dalla Questura di Cuneo e pubblichiamo: "Durante una partita di calcio della categoria "giovanissimi", disputata a Cuneo tra le compagini sportive “Olmo" e "Area Calcio Alba Roero”, che si stava svolgendo sui campi sportivi della società “Asd Olmo”, a seguito di espulsione di due giocatori, il direttore di gara era stato avvicinato da un uomo il quale, dopo essersi indebitamente introdotto nell’area di gioco, lo aveva minacciato, ingiuriato e strattonato, non ottemperando, altresì, ai ripetuti inviti a lasciare il campo di gioco.

Considerata la situazione, l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la partita nonostante l’uomo, continuando nella sua condotta aggressiva, lo strattonasse ripetutamente invitandolo a proseguire la gara. Gli accertamenti e le indagini condotte da personale della Digos consentivano di ricostruire i fatti, anche se con molte difficoltà, poichè l’uomo in questione faceva parte dello staff del gruppo sportivo sopra menzionato.

Alla luce di quanto rappresentato, il personale della polizia provvedeva a deferire, in stato di libertà, alla competente autorità giudiziaria, colui che si è reso responsabile di tali comportamenti identificato successivamente in un cittadino italiano, classe '66, per la violazione dell’art.6 bis comma 2 legge 401/89 e successive modifiche, (invasione terreno da gioco), mentre, per quanto concerne gli altri reati non è stato possibile procedere in merito poichè l’arbitro non ha sporto querela.

Allo stesso, altresì, è stato notificato l’avvio del procedimento della sottoposizione del provvedimento Daspo, ossia il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per un periodo di tempo predeterminato.

L’opera di monitoraggio, prevenzione e contrasto dei reati commessi durante le manifestazioni sportive, anche in categorie non professionistiche, è una delle attività che svolge costantemente la Polizia di Stato al fine di garantire il regolare svolgimento delle stesse nel rispetto della legalità.

A tal proposito, si segnala anche l’avvio di un altro procedimento amministrativo della sottoposizione del provvedimento Daspo anche nei confronti di un tifoso che assisteva ad una altra gara calcistica, disputatasi in provincia, campionato II categoria, per comportamenti particolarmente irruenti nei confronti di un giocatore".