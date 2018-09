Encode, dopo 15 anni a Borgo il festival di musica elettronica sarà al Filatoio di Caraglio

Dopo 15 anni a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, sabato 6 ottobre "Encode" si sposta al Filatoio di Caraglio rinnovando totalmente la sua formula, ma mantenendo la propria natura elettronica. "Era giunto il momento di cambiare - spiegano dall'associazione culturale Origami, organizzatrice del festival -. Encode è fatto con e per passione ed un po' di follia, visti i tempi. E se, ad un certo punto, qualcosa viene a mancare, o si molla o si cambia: si è scelta la seconda strada, la meno semplice ma la più intrigante".

La nuova location sarà il Filatoio di Caraglio con i suoi bellissimi spazi, in cui mettere insieme il mondo di Origami con l’atmosfera che si vive solamente in un edificio in cui si respira cultura ogni volta che si entra: una specie di novità per il nostro territorio ed un’occasione per realizzare un evento culturale 'completo'. Due progetti musicali, una performance artistico-musicale ed un djset: artisti internazionali ed artisti nazionali per un salto nel variegato mondo dell’elettronica.

Per la 16esima edizione, Encode si concentra in un solo giorno, ma diviso in due momenti diversi: alle 18.30 ci sarà la performance “Waterbowls” della musicista e sound artist giapponese Tomoko Sauvage che ha realizzato performance, mostre e workshop in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone. “Waterbowls” è una sorta di sintetizzatore naturale che genera un timbro fluido utilizzando onde, gocce e bolle. La performance è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria.

Alle 21, poi, la parte tradizionale di Encode con i live di Christian Loffler, Tweeedo ed il djset di Robbenspierre. L'elettronica di Christian Loffler è di stampo classico, ma con una potenza espressiva molto personale: la sua musica, mai prepotente, conduce l'ascoltatore in una specie di sogno ad occhi aperti, rimanendo sospesi, senza mai perdere quota. Costantemente in giro per il mondo: arriva ad Encode da alcuni dei maggiori festival europei, con tour estivo tra Usa e Canada.

Tweeedo è un progetto locale: musica elettronica a fiumi in cui l’eclettismo musicale la commistione tra analogico e digitale emergono chiaramente. Il loro disco “We all think we’re good people” non passa inosservato ed ha ricevuto già moltissimi feedback positivi. La serata si chiuderà con il dj set, solo vinile, del giovanissimo Robbenspierre. Encodee è un festival da vivere tutto d’un fiato: un viaggio alla scoperta delle mille sfumature che la musica elettronica può offrire. La serata live è gratuita con prenotazione consigliata.

Encode anche quest'anno sarà ad ingresso libero grazie all'impegno di Associazione Culturale Origami, con il patrocinio del Comune di Caraglio e della Fondazione Filatoio Rosso, con il contributo della Fondazione CRC, con le partnership di Associazione Culturale Art.Ur, Associazione Culturale Noau, Betulla Records e Circolo Culturale Clandestino, con la collaborazione di Beertola, Karhu, Fuoritempo Strumenti Musicali e Argalà.

"Grazie al Comune di Caraglio, al Filatoio ed alla Fondazione Filatoio Rosso che ci hanno accolto a braccia aperte - concludono dall'associazione - ed un "arrivederci" al Comune di Borgo San Dalmazzo che, in questi anni, aveva dato una casa al festival".