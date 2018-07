Con i telescopi alla Casa del Fiume di Cuneo per ammirare l'eclissi di Luna più lunga del secolo

ALICE MARINI - E' considerato uno dei fenomeni astronomici più interessanti dell’anno agli occhi dei maggiori appassionati e studiosi: l’eclissi totale di luna, la seconda dell'anno, la più lunga del secolo, che si verificherà tra le 21,30 e le 23,13 di venerdì 27 luglio. Perfettamente visibile in Italia (nuvole permettendo) quando il nostro satellite entrerà nell’ombra della Terra e diventerà di colore rosso.

Tra i racconti storici del mito legato al nostro satellite naturale, anche a Cuneo sarà possibile effettuare l’osservazione ad occhio nudo e con i telescopi degli Astrofili Bisalta. La serata "Stelle per tutti, eclissi di luna", in collaborazione col Parco fluviale Gesso e Stura, si terrà venerdì dalle 21.30 alla Casa del Fiume in via Porta Mondovì 11 a Cuneo (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria: 0171444501 - 3451028080).

Complice della serata sarà la grande opposizione di Marte che, data la minore distanza dalla Terra di questo periodo, potrà presentarsi col suo miglior abito color rubino, visibile in modo straordinariamente dettagliato. Oltre a Marte, nella "notte dei pianeti" se ne potranno osservare ben tre: Venere, Giove e Saturno.

Una luna di fuoco quindi, ma anche una "miniluna" dato che si troverà all'apogeo, e cioè alla massima distanza dalla Terra. Quella del 28 settembre 2015 (le eclissi totali si verificano ogni tre anni e mezzo) fu invece una "superluna" per il fatto che si è venne a trovare in prossimità del perigeo, ovvero il punto della sua orbita di massimo avvicinamento alla Terra.

Inizialmente, la luna entrerà nella sua zona di penombra intorno alle 20,24 e alle 21,30 avrà inizio l’eclissi totale. La massima oscurità si raggiungerà alle 22:22. In seguito la Luna uscirà dall’ombra e l’eclissi totale terminerà alle 00:19, lasciando spazio a quella parziale. L’eclissi finirà alle 01:28.

Questa eclissi parla a tutti, secondo antiche credenze esorterebbe ad accettare qualcosa che sta finendo per dare spazio a nuovi eventi e nuove possibilità. Ci insegnerebbe anche a rispettare noi stessi, là dove significa ascoltare ciò che è più giusto per noi. Ci aprirebbe alla consapevolezza dell’andare nelle direzione più scomoda: quella della verità.



Alice Marini

(Nella foto, un dettaglio della locandina dell'evento)