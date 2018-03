E nella sera di piazza Europa almeno si ride con la barzelletta dei cedri raccontata da Bodèn

Durante l'assemblea organizzata nel salone del Cuore Immacolato di Cuneo dal Comitato per la tutela di piazza Europa per dibattere sul futuro della piazza, la tensione e la durezza delle posizioni è stata per un attimo smussata dal nostro collaboratore Angelo Bodino (Bodèn), che ha intervallato il suo appassionato intervento con una battuta che riprende una barzelletta del cuneese Piero Camilla:

"La pianta - che l'assessore Dalmasso ha detto che sposta in piazza d'Armi - c'era già nelle barzellette del professor Piero Camilla. Quando uno è andato a Torino e gli hanno detto: "Portami la pianta di Cuneo"... lui ha portato una pianta. E' più o meno la stessa cosa. E' semplicemente ridicolo pensare di spostare i cedri. E' assurdo".