Miss Italia, 20enne di Sommariva Perno andrà alle prefinali con la fascia "Miluna"

Michela Coraglia, 20 anni di Sommariva Perno (provincia di Cuneo), è Miss Miluna Piemonte e Valle d'Aosta 2018. Alta 1,70 capelli castani e occhi verdi, lavora come estetista, pratica ginnastica artistica ed è appassionata di recitazione. Si è aggiudicata il titolo regionale ad Asti, nella selezione che si è svolta in Piazza Italia. Michela accede di diritto alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si terranno a Jesolo nel mese di settembre.

Seconda classificata Rebecca Givone, 19 anni, di Dusino San Michele (provincia di Asti). Terza Stefania Baruffa, 22 anni, di Torino. Quarta Federica Loiodice, 19 anni, di Torino. Infine, quinta classificata, Rachele Barbera Audis, 20 anni di Biella.

Prossimo appuntamento sabato 4 agosto alle 21 a Giaveno, nel Torinese, per l'elezione di Miss Cinema. Ospite d'onore della selezione, organizzata con la collaborazione del Comune nella centralissima via Roma, sarà Alice Rachele Arlanch, Miss Italia in carica.