E' gotico mania: stasera passeggiata al Roccolo di Busca con la storica Radulović

Dopo il grande successo delle passeggiate notturne a lume di candela - il format "culto" che ha registrato in meno di due anni oltre 15mila partecipanti – il Circolo del Gotico, a grande richiesta, arriva per la prima volta in provincia di Cuneo.

Oggi, venerdì 11 maggio si terrà nella splendida cornice del castello del Roccolo, a Busca, una serata speciale, dedicata a “Fantasmagorie, mostri e vampiri. Le tenebrose notti di Byron, Shelley e Polidori”. Si tratta di una passeggiata notturna a lume di candela, un evento all’aperto, in forma itinerante, che si svolge nella suggestione delle luci delle candele, consegnate ai partecipanti al ritrovo. Durante l’ultima tappa saranno proiettate immagini e documenti dell’epoca.

Si tratta di un evento culturale di tipo storico-letterario con taglio divulgativo organizzato da Jennifer Radulović – storica, saggista e divulgatrice, nonché ideatrice del Circolo del Gotico – che durante la serata racconterà le misteriose notti di Villa Diodati del 1816, cui parteciparono personaggi come lord Byron, John William Polidorie Mary Shelleye da cui sono nate celeberrime opere letterarie quali il Frankensteino il primo vampiro della storia della letteratura. Saranno illustrate le vite dei protagonisti, le opere principali legate all’avvenimento tra aneddoti curiosi, leggende, teorie pseudo-scientifiche e invenzioni straordinarie in un percorso affascinante tra storia, letteratura gotica, invenzioni spaventose e scienza.

Dalle fantasmagorie, ai mostri, dai letterari ai vampiri si trascorrerà una nottata tenebrosa nel cuore affascinante del parco alla scoperta dei suoi angoli più segreti al lume caldo e suggestivo delle candele. Nell’ultima parte della serata saranno anche proiettate all’aperto immagini, fotografie e documenti per un percorso tra la natura, la scienza, i secoli e la storia. Numero di partecipanti limitato, prenotazione obbligatoria (quota di partecipazione: 10 euro comprese candele e flambeaux; si paga in loco in contanti).

Ritrovo alle 21 all'ingresso del castello del Roccolo. Si inizia alle 21.15 circa.

Durata: 2 ore circa dall’inizio. Conclusione: ore 23.30 circa

Info e prenotazioni: tel. 3917487663 – ilcircolodelgotico@hotmail.com

Non è un ghost-tour, uno spettacolo, né un evento turistico.