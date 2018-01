Duplice richiesta di soccorso sulle piste di San Giacomo di Roburent e in casa a Limone

Dopo la segnalazione giunta in redazione del passaggio di un elicottero del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) sopra Cuneo, abbiamo appreso da Simone Bobbio - responsabile della comunicazione per il Soccorso alpino - della necessità di inviare un mezzo aereo a rinforzo dei soccorritori già presenti a San Giacomo di Roburent per un incidente sulle piste.

Dall'area sciistica della frazione di Roburent (Cuneo), a seguito della frattura scomposta di tibia, un uomo è stato trasportato all'ospedale S. Croce di Cuneo in codice giallo. Codice giallo anche per l'uomo soccorso nella sua abitazione di Limone Piemonte, prima dell'imbocco della galleria del Tenda, per un presunto infarto.