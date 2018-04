Due aziende di Barge hanno donato una piscina di palline alla materna di Cavour

Le aziende Aip Porte e Stark Sicurezza di Barge, in provincia di Cuneo, nei giorni scorsi hanno donato una piscina di palline alla scuola dell’infanzia di Cavour. Al momento dell’inaugurazione erano presenti Manuela Buosi, dirigente della scuola, le maestre e i bambini accompagnati dai loro genitori e dai loro nonni. In rappresentanza delle aziende di porte interne e blindate di Barge è intervenuto, invece, Marco Grussu, responsabile Marketing.

“Ci ha fatto molto piacere poter contribuire all’acquisto di questa installazione per il divertimento, in tutta sicurezza, dei bambini e delle bambine dell’asilo di Cavour – dichiara Marco Grussu –. Ringraziamo per l’interessamento il corpo docenti e il Comitato Genitori con cui abbiamo collaborato affinché la loro necessità potesse trovare una risposta positiva”.

“Il Comitato Genitori di Cavour da più di un anno collabora con le scuole del paese promuovendo delle raccolte fondi che consentono di realizzare progetti che altrimenti non sarebbero fattibili – spiega Daniela Brarda, presidente del Comitato Genitori di Cavour -. Le ditte Aip Porte e Stark Sicurezza di Barge sono state sin da subito disponibili a collaborare con entusiasmo. Le ringraziamo perché hanno reso possibile questa sorpresa per i bambini che con i loro sorrisi al momento dell’inaugurazione hanno riempito di gioia tutti i presenti”.