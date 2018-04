Duathlon a Cuneo con 876 giovani in gara: ecco come si vivono i campionati in città

Tutti ai posti di partenza a Cuneo, che ospita per la prima volta i Campionati italiani giovanili di duathlon, manifestazione sportiva nazionale organizzata dall’Asd Cuneo 1198 Triteam su mandato della Fitri (Federazione italiana triathlon), con il patrocinio dell’Atl del Cuneese, del Comune di Cuneo, della Regione Piemonte, del Coni Piemonte e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

L’evento si svolge in pieno centro città - tra piazza Galimberti, via Roma, viale Angeli e alcune vie del centro storico - e vede protagonisti 876 atleti provenienti da tutta Italia di età compresa tra i 11 e i 23 anni. Il programma delle gare si snoda su quattro diversi percorsi ciclistici e di corsa individuati a seconda della categoria di appartenenza degli atleti (Ragazzi, Youth A, Youth B, Junior e Under 23), che si sfidano in gare individuali, ma anche in staffette e gare a squadre.

“Il duathlon, come il triathlon, è uno sport giovane che piace ai giovani, non per nulla negli ultimi anni ha avuto una costante e forte ascesa nel numero di praticanti, come dimostra l’incremento del 55% di partecipanti ai Campionati italiani giovanili di duathlon 2018 rispetto all’edizione svoltasi lo scorso anno a Paestum – spiega Lorenzo Lanzillotta, presidente di Cuneo 11989 Asd -. Si tratta di uno sport che offre un’immagine dinamica e di grande appeal, Cuneo quest’anno ha la fortuna di ospitare uno degli eventi clou della stagione nel suo salotto più bello ed elegante, che oltre al grande afflusso di atleti, dei loro tecnici, dei dirigenti e delle loro famiglie, sarà come di consueto nel weekend il ritrovo di tutta la città. Quella che ci aspetta sarà una due giorni di grande sport, con quasi 900 ragazzi pronti a darsi battaglia, a piedi e in bicicletta, tra le vie del centro storico, sotto lo sguardo vigile di Barbaroux, ma anche di amicizia e di condivisione. Sarà una grande occasione per presentare alle famiglie di tutta Italia, alle oltre 3.000 persone che ci aspettiamo di accogliere, le bellezze della città di Cuneo, delle sue valli, un meraviglioso veicolo di promozione e di pubblicità per tutto il territorio e le sue risorse”.

Cambierà la viabilità. In piazza Galimberti (lato sagrato, lato portici, testate) il divieto di sosta sarà istituito dalle 12 di venerdì 6 aprile, continuativo sino alle 20 di domenica 8 aprile. Chiusa al transito veicolare per tutta la sua estensione, fatta eccezione per la direzione di marcia da corso Soleri a corso Nizza dalle 7 alle 19 di sabato 7 aprile e dalle 7 alle 18 di domenica 8.

Il percorso di gara "ciclistico" si snoderà tra corso Garibaldi (da piazza Galimberti al Rondò Garibaldi), Rondò Garibaldi, viale degli Angeli (dal Rondò fino a corso Brunet), corso Brunet (da viale Angeli a via Bertano e ritorno), viale degli Angeli (da corso Brunet a corso Vittorio Emanuele II), corso Vittorio Emanuele II (da viale Angeli a via Volta e ritorno), viale degli Angeli (da corso V. Emanuele II a Rondò Garibaldi), Rondò Garibaldi, Lungogesso Giovanni XXIII (dal Rondò a via Bonelli), via Bonelli (da Lungogesso a piazza Galimberti). I seguenti tratti saranno interessati da chiusura al traffico dalle 7 alle 19 di sabato 7 e dalle 7 alle 17 di domenica 8 aprile.

Il percorso di gara "podistico" si snoderà invece attraverso via Pascal (da piazza Galimberti a via Fossano in piazza Seminario), via Fossano (da via Pascal a via Seminario in piazza Seminario), via Seminario (da via Fossano a via Saluzzo), via Saluzzo (da via Seminario a via Fratelli Vaschetto), via Fratelli Vaschetto (da via Saluzzo a via Roma), vicolo Quattro Martiri. I seguenti tratti saranno interessati da chiusura al traffico dalle 7 alle 19 di sabato 7 aprile e dalle 7 alle 17 di domenica 8 aprile.

Anche via Roma sarà interessata dalla manifestazione come “percorso podistico” nelle due giornate (mattino e pomeriggio).

L’associazione sportiva dilettantistica Cuneo 1198 nasce alla fine del 2014 per iniziativa di un piccolo gruppo di appassionati mossi dalla voglia di dare una casa, un punto di riferimento al triathlon cuneese, ma spinti soprattutto dall’avvicinare a questo sport i più giovani. Il nucleo storico dei soci fondatori continua a fare parte del Consiglio Direttivo: Lorenzo Lanzillotta (presidente), Walter Sartor (vice presidente), Nicola Ferrua Magliani (segretario), Ivo Riccardi (tesoriere) e Andrea Abbà (consigliere).

L’associazione conta 106 soci, di cui 40 giovani, ed è particolarmente attiva nel settore giovanile, dove ha raccolto risultati già apprezzabili, e si è distinta nell’organizzazione di eventi di ottimo successo, ultimo dei quali il “I Duathlon Città di Cuneo”. Nel 2017 Cuneo 1198 si è classificata al primo posto tra le società nel circuito kids Piemonte/Valle d’Aosta e nel circuito interregionale giovani Nord-Ovest, registrando anche un sesto posto nel Trofeo Italia per categoria Ragazzi (12-13 anni).

Maggiori informazioni sulla pagina FaceBook @cuneo1198 o sul sito Web www.cuneo1198.it.