Apre in via XX Settembre a Cuneo il primo negozio tutto dedicato ai droni

Inaugurerà sabato 21 aprile, in via XX Settembre 47 a Cuneo, il Masterdrone, il primo negozio specializzato nella vendita di prodotti e servizi legati ai droni. Masterdrone è il brand commerciale registrato di Hydro2Power Srl, azienda hitech con una esperienza di 14 anni nel settore delle soluzioni energetiche con sistemi full-cell oggi anche applicabili al settore dei droni.

Il Masterdrone Store sarà il punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi a questo settore - dal drone gioco al drone professionale - e cerchi servizi di riprese professionali o una nuova stimolante professione come pilota e regista di riprese di qualità. Prodotti e servizi specializzati con la competenza di chi da anni fa le riprese aeree professionali, le realizza e con i droni li utilizza.

Il nuovo negozio si occuperà della rivendita di droni, dal micro-drone giocattolo, passando per droni per principianti e prosumer, fino alle varie gamme di droni professionali. Per quanto riguarda l'ambito professionale, è possibile trovare, oltre ai droni, tutta la componentistica relativa: gimbal, macchine fotografiche, tablet, supporti, terminatori e paracadute.

Inoltre, il Masterdrone Franchising Programme consente all'affiliato di partire con budget variabili a seconda degli spazi per la vendita in modo facile e rapido nelle città italiane, dotato di uno start up package con un investimento iniziale a partire da 10.000 euro composto da:

- Corso di formazione iniziale ed attivitá di training pratico e gestionale;

- Assistenza per l'avvio dell'attività e pianificazione strategica di marketing (Crm e social marketing) e proposte commerciali;

- Prima fornitura prodotti a prezzi agevolati;

- Operatività esclusiva nella cittá prescelta di almeno 3 anni;

- Supporto alla vendita;

- Assistenza tecnico/commerciale relativa all’attività concorsi di formazione;

- Negozio arredato e allestito pronto chiavi in mano;

- Fornitura materiale decorativo (cartonati e standfloor decorativi, bandiere, ecc.) e di comunicazione.

L'affiliato avrà la possibilità di vendere prodotti e servizi e il cliente potrà contare su uno staff specializzato, qualificato e competente.

Per info: 344-0657472 - store.cuneo@masterdrone.it