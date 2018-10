Dopo un restauro durato 2 anni la scultura di Santa Lucia fa ritorno a Caramagna

Sabato 6 ottobre alle 15,30, nelle Sale dei Vescovi dell’Antica Abbazia di Santa Maria, sarà presentato alla comunità di Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo, il restauro della scultura lignea policroma raffigurante Santa Lucia. Attribuita alla bottega del Maestro della Messa di San Gregorio, scultore dell’alta Valle di Susa, attivo fra l’ultimo quarto del XV e i primi anni del XVI secolo, intagliata in legno di pino cembro dipinto e dorato e alta 118 centimetri, l’opera torna a casa dopo un paziente e minuzioso lavoro durato due anni e realizzato da Chiara Bettinzoli, Conservazione e restauro opere d'arte, Carmagnola, con la direzione di Valeria Moratti, funzionario e storico dell'arte della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Il recupero è stato reso possibile grazie alla diciottesima edizione di Restituzioni, il programma di salvaguardia e valorizzazione che Intesa Sanpaolo conduce dal 1989 a favore del patrimonio artistico nazionale. Nel biennio 2016-2017 sono stati restaurati 212 manufatti, provenienti da 17 regioni italiane e 63 enti proprietari. Un imponente lavoro di recupero che ha coinvolto, solo in questa edizione, 44 enti di tutela (soprintendenze, poli museali e musei autonomi) e 205 professionisti del restauro in tutta Italia.

La scultura restituita alla chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata di Caramagna Piemonte raffigura Santa Lucia, nata a Siracusa nel 283 da nobile famiglia e martirizzata durante le persecuzioni di Diocleziano nel 304, a figura intera, mentre tiene nella mano destra la palma emblema del martirio e con la sinistra regge il piatto contenente i suoi occhi, attributo che, in considerazione del nome Lucia (da lux, luce), la rende nota alla devozione popolare quale protettrice della vista. È già stata ammirata, insieme alle altre opere restaurate, dagli oltre 70.000 visitatori accorsi dal 27 marzo al 16 settembre alla Reggia di Venaria Reale, per l’esposizione conclusiva “Restituzioni 2018. La fragilità della bellezza.”

(Foto della scultura, dopo il restauro e com'era prima - Arch. Paolo Robino, Torino)