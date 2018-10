Donna perde il controllo dell'auto e finisce in un cortile a Murazzo di Fossano

Incidente a Fossano intorno alle 15,30 in frazione Murazzo sulla strada statale 231. Una donna ha perso il controllo della sua vettura che ha finito per cappottare finendo in un cortile.

Nell’incidente l’auto ha anche tranciato un cavo dell’Enel e per questo è stato chiamato un tecnico per sistemare il danno.

Nonostante l’auto fosse completamente distrutta la donna non avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura.

Altro incidente poco dopo le 12,10 a Castelletto Stura in via Morozzo (in direzione Morozzo).

Due auto si sono scontrate e nell’impatto i conducenti delle vetture sono rimasti lievemente feriti. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Cuneo e i volontari di Morozzo e i carabinieri.

Alle 11,50 a Mondovì un’auto e un camion si sono scontrati sulla strada statale 28 a Breolungi sulla via che porta a Fossano.

Sul posto vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente dell’auto rimasto lievemente ferito.