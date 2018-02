Ceva: morta donna di 83 anni che guidava l'auto finita contro una vettura parcheggiata

SERGIO RIZZO - A Ceva (Cn) verso mezzogiorno in piazza Vittorio Veneto, Assunta Galliano, di anni 83, pensionata, residente in via Madonna di Campagna, è morta mentre alla guida della sua “Fiat Panda” si dirigeva verso casa.

L'anziana, colta da improvviso malore, non è riuscita a mantenere il controllo dell’auto che sbandando ha continuato la sua corsa sul marciapiedi che costeggia il torrente Cevetta per oltre un centinaio di metri finendo, dopo aver fortunatamente solo ammaccato alcune auto parcheggiate, contro una “Fiat Punto” dove si arrestava.

Prontamente giunti sul posto i soccorsi del 118 avanzato Croce Bianca di Ceva, e il prodigarsi a lungo dell’équipe medica, non potevano fare altro che constatarne il decesso.

