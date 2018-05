Domenica Alba in Bici: "Perché la mobilità sostenibile è una necessità di tutti"

Sesta edizione per Alba in Bici: l’ormai consolidata giornata di appuntamenti gratuiti dedicati alla mobilità sostenibile, alla qualità della vita e allo sport torna ad Alba (Cuneo) domenica 20 maggio. Così come avvenuto nelle ultime edizioni, il punto di ritrovo sarà piazza Risorgimento, dove partirà e arriverà la biciclettata gratuita e dove sarà allestito, fin dal mattino, un "ciclo-salone" a cielo aperto dedicato alle novità dal mondo delle due ruote.

Novità di questa edizione è l’intervento della Cooperativa Erica che attraverso giochi rivolti a tutti i bambini e una mostra di disegni derivanti dal progetto “Andiamo a scuola insieme” comunicherà l’importanza di abbracciare buone e sane abitudini fin dalla più tenera età.

“Alba in bici è un momento irrinunciabile per l’Amministrazione comunale che tutti gli anni riscontra grande successo e partecipazione – dichiarano l’assessore alla cultura e al turismo Fabio Tripaldi, l’assessore alla mobilità e trasporti Rosanna Martini e il consigliere comunale con delega allo sport Claudio Tibaldi - e che invita a considerare la mobilità sostenibile come una necessità di tutti".

Si comincia intorno alle 10.30, proprio da piazza Risorgimento, con un ciclo-salone a cielo aperto organizzato in collaborazione con l’Associazione commercianti albesi che presenterà le ultime novità intorno al mondo delle due ruote proposte da Cicli Gagliardini e Cicli Torto.

E mentre ci si iscrive alla biciclettata pomeridiana, presso l’info point allestito sulla piazza stessa, non mancheranno il divertimento e la musica grazie alla presenza di Radio Alba in diretta a partire dalle 13. L’iscrizione gratuita alla biciclettata può essere effettuata, nei giorni precedenti, all’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero o, il giorno stesso, presso l’info point di piazza Risorgimento, a partire dalle ore 10.30.

Alle 15,30 sarà il momento di partire per la biciclettata, un divertente percorso da fare in compagnia che si snoda lungo le vie cittadine. Sarà sufficiente arrivare in sella ad una bicicletta da passeggio o ad una mountain bike per intraprendere un itinerario di circa 9 chilometri che toccherà sia le vie centrali che le più periferiche, passando per Strada Gamba di Bosco.

In apripista del corteo le associazioni albesi Alba Bike Team, Alba Triathlon e FIAB guideranno i partecipanti lungo il percorso che intorno alle 16.30 farà tappa per un “Nutella Party” in occasione della Festa di San Cassiano. Il percorso ad anello vedrà il rientro in piazza Risorgimento intorno alle ore 17.00 per un’ulteriore pausa golosa offerta a tutti i partecipanti con la collaborazione delle Misericordie.

All’arrivo sarà estratta a sorte una city bike, tra i partecipanti e i bambini che avranno preso parte alle attività in piazza, messa in palio dai commercianti albesi di biciclette Cicli Gagliardini, Cicli Torto e Motocicli Destefanis.

Dalle 10.30 e per tutta la durata della manifestazione, in piazza Risorgimento saranno allestite postazioni gioco a cura della Cooperativa Erica con il coinvolgimento degli assessorati alle politiche famigliari e sociali e alle opere pubbliche sul tema della mobilità sostenibile. Sotto i portici del Palazzo Comunale, inoltre, sarà allestita la mostra dei disegni dei bambini delle scuole primarie coinvolte nel progetto “Andiamo a scuola insieme”.

L’iniziativa - finanziata della Fondazione Crc e organizzata dal Comune di Alba e dalla Cooperativa Erica in collaborazione con gli istituti scolastici di Alba, i volontari accompagnatori del Piedibus, il Consorzio socio assistenziale, l’Asl di Alba e la cooperativa Alice per l’integrazione dei ragazzi profughi - ha coinvolto i ragazzi delle scuole primarie e secondarie attraverso incontri, giochi e discussioni che hanno incentivato la loro partecipazione al “Piedibus”, il progetto che permette ai bambini di raggiungere la scuola a piedi e in compagnia.