DOGLIANI/ “La sfida della sostenibilità nella filiera vitivinicola e della nocciola” sabato con i Lions

Si svolge sabato 3 febbraio a Dogliani, nella Sala Polivalente Cinema Multilanghe, in piazza Gorizia 9, il convegno - sponsorizzato dal Lions Club International, Distretto 108 Ia3 - sul tema “La sfida della sostenibilità nella filiera vitivinicola e della nocciola”, ovvero come produrre, migliorando la qualità e rispettando l’ambiente. L’argomento, vasto e molto attuale, sarà affrontato sviluppandolo nei diversi aspetti, con gli interventi di esperti del settore.

L’attenzione all’ambiente rientra infatti fra quelli sostenuti dal “Lions International” che sarà rappresentato dal Governatore del Distretto 108 Ia3, Gian Costa e dall’officiar distrettuale di “Agricoltura e salvaguardia dell’Ambiente”e coordinatore dell’evento, Attilio Pecchenino, del Lions Club Carrù-Dogliani.

Spiega Attilio Pecchenino: «L’opinione pubblica, nel settore vitivinicolo, percepisce la sostenibilità come: non usare pesticidi in vigna, abolire i diserbanti e non usare additivi per fare il vino. Queste 3 cose conferiscono al vino una immagine di naturalità e lo fanno apparire conciliabile col rispetto dell’ambiente… e quindi sostenibile. Ma questa visione in realtà è poco realistica e dimentica che una vigna “non trattata ” produce poco, o peggio, produce uva alterata, con la quale si fa un vino cattivo che il mercato rifiuta.

Così facendo l’azienda diventa insostenibile dal punto di vista economico , a meno che il poco prodotto che immette sul mercato non venga pagato a prezzi di affezione. La sostenibilità è quindi un concetto più complesso che deve prevedere di annullare o, quantomeno, ridurre l’impatto sull’ambiente ma, nel contempo, consentire di: produrre in modo sufficiente un prodotto di alta qualità e di generare un guadagno ragionevole all’azienda. Quindi il concetto che occorre far passare è che per “fare vino” in modo sostenibile occorre saperne di più e non tornare indietro a un vino “ignorante”, affidato alla clemenza della natura. L’azienda che vuole essere “sostenibile” investe in tecnologia, in ricerca e non rifiuta la conoscenza».

L’appuntamento è alle 9,30 , per il caffè di benvenuto, cui seguiranno, alle 10, i saluti istituzionali, con la partecipazione del sindaco di Dogliani, Franco Paruzzo e dei diversi vertici lionistici. Alle 10,15 l’inizio del convegno con le relazioni.

Primo a parlare sarà Vincenzo Gerbi - Vicedirettore alla Didattica - Università di Torino, Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (Riflessioni sulla sostenibilità della produzione vinicola e corilicola). Quindi seguiranno: Federico Spanna - Agrometeorologo - Regione Piemonte (Le colture collinari e i cambiamenti climatici); Alberto Alma - Docente di entomologia - Università di Torino, (Le recenti conoscenze sui vettori della flavescenza dorata); Luciana Tavella - Docente di entomologia - Università di Torino (Le nuove acquisizioni sui fitofagi del nocciolo); Daniele Eberle - Consulente vitivinicolo - Università di Milano (L’esperienza dell’agronomo di fronte alla sfida della sostenibilità) ed infine Roberto Valletti - Imprenditore agricolo e vitivinicolo (L’esperienza del produttore viticolo e corilicolo).

Seguirà il dibattito con il pubblico. Al termine è previsto un rinfresco (presso la Bottega del Vino Dogliani docg).

Per informazioni: Attilio Pecchenino, cell 380 5404220 oppure via email attilio.pecchenino@gmail.com.