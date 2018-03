Women Art Bra: "Così diverse, ma in tutte arde il fuoco della creatività"

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Incontro con le artiste alla mostra Wab di Bra, in provincia di Cuneo. Entro al Movicentro, getto uno sguardo attorno e penso alle 142 artiste che espongono: sono davvero tante.

E all'improvviso ho come una visione, me le immagino, ogni volto una storia. Ognuna con il proprio bagaglio umano e artistico, ma so che a tutte gli occhi brillano. E' quella luce di chi già crea nelle mente. Non che sia facile. Per alcune è un tormento, per altre è scoprire, per altre è distendersi, evadere. Dipende dall'artista.

Al piano superiore mi attendono le otto artiste, il mio compito è di ascoltarle. Si raccontano, mentre le altre, sedute in cerchio, ascoltano, commentano tra loro e si confrontano. La prima è un po' intimidita. Così, per rompere il ghiaccio, mi invento un'escamotage, ad ognuna scatto un primo piano con accanto il catalogo aperto sull'immagine della loro opera. Funziona.

E quando, ad una ad una, le osservo mentre parlano di sé, delle loro opere, ecco, finalmente vedo gli occhi brillare. Ora sono in sintonia con me, quella signora, sì, un po' eccentrica nel look, ma tanto spontanea nei modi, dicono loro. Non c'è bisogno di fare tante domande, chi è più spigliata si muove sulla sedia, parla, gesticola, sorride, ridacchia ad una mia battuta.

Chi invece dichiara la sua timidezza, i lineamenti contratti, le mani intrecciate in grembo, le spalle ricurve, e poi lo dice anche: “Non so che devo fare, è la mia prima intervista". Poi il volto si distende e mentre guardiamo la sua opera sul catalogo, domando: “Ma se qualcuno ti chiedesse che significa la tua opera, avresti voglia di spiegarglielo?”.

Lo sguardo si accende e mi spiega di una complicata lavorazione, di molta tecnica, ma senza trascurare l'aspetto creativo e di come interpreta il bianco e nero con tante sfumature, quasi come fossero colori. Comprendo il significato e il titolo dell'opera: “Battito d'ali”. Ora lo vedo distintamente. Che meraviglia! Mi complimento con lei.

Intanto c'è un po' di movimento per le scale. Si presenta un'artista con una valigetta con l'occorrente per dipingere. Disinvolta, annuncia che sta per fare un body painting: pittura sul corpo. La modella è già pronta come tela da dipingere. E' un lavoro impegnativo, ma l'artista non se ne preoccupa. Intanto converso con le artiste e c'è un continuo via vai di pubblico che si ferma ad ascoltare.

Di ognuna mi colpisce qualcosa. In mezzo al pubblico le individuo subito, hanno un piccolo particolare che le identifica, un non so che: sono artiste. Di ogni età, corporatura, colore di capelli, tutte diverse tra loro, ma in tutte c'è quel fuocherello che arde: la creatività. E' inspiegabile come si distinguano, ma è così.

Non è l'abbigliamento che le identifica. Ma chi l'ha detto che l'artista, per essere tale, debba essere stravagante? Dinnanzi a me un'altra artista: viso pieno, carnagione chiarissima, occhi vivi, sorriso accattivante, indossa un fermacapelli di panno rosso con un piccolo motivo nero al centro. Semplice, ma di effetto!

Di solito sono oggetti realizzati da sé. Ha mani bellissime, affusolate, e morbide come il culetto di un bambino. Mi fanno tenerezza e scopro che è medico chirurgo e che opera i bambini. Che è stata in Africa e racconta del suo percorso artistico. La sua opera è una lampada da tavolo di design, dal titolo criniere al vento, sagomata e realizzata in vetro Glass fusing mi spiega...

Intanto mi portano, quasi di forza, una ragazzina, anche lei artista. Ha appena dodici anni e suo papà l'ha iscritta alla mostra concorso a sua insaputa. E' rossa in viso, imbarazzata, si nasconde tra i lunghi capelli biondi e non vuole accomodarsi di fronte a me. Mi alzo io. La prendo per mano e, a poco a poco, si apre. Alla fine vuole persino una foto con me. Così giovane, è già stata ammessa all'Accademia Novalia di Savigliano. Mi confida di essere contrariata per la scelta dell'opera, quella esposta non era la sua preferita.

E così avanti, finchè cè una pausa. Sta per iniziare uno spettacolo al piano terreno. Tutti si radunano attorno a una bellissima ragazza che si cimenta in un'altra arte, quella circense. Fa evoluzioni straordinarie con una corda appesa in alto. Musica, gente, chiacchiere e un continuo via vai all'interno di una mostra molto viva, la Wab di Bra, la Biennale della creatività al femminile.

E' sera ormai, esco, tornerò domani per votare l'artista che prediligo. Dalle porte di vetro automatiche si infila una ventata fredda, ma non mi importa, così avvolta dal calore di tante donne speciali.

Fiorella Avalle Nemolis