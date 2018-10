Diritto alla casa e città inclusive e solidali: se ne parla a Cuneo con l'Unione Inquilini

Anche quest’anno, in occasione della settimana internazionale "sfratti zero", l'Unione Inquilini di Cuneo organizza un momento di confronto e riflessione sui temi del diritto alla casa, della città inclusiva e solidale, del consumo di territorio e piani regolatori.

Sarà per la prima volta nella nostra città il segretario nazionale dell’Unione Inquilini, Massimo Pasquini, che sabato 13 ottobre a partire dalle 15.30 presso il salone d’onore del Municipio di Cuneo si confronterà con il sindaco Federico Borgna e con il presidente dell’Agenzia territoriale Casa Gino Garzino.

"Il tema è di grande attualità - spiega l'Unione Inquilini - anche perchè la nostra provincia è purtroppo tra i primi posti in Italia per numero di sfratti esecutivi per morosità incolpevole, ed è previsto a breve un incontro con il Governo sul tema diritto alla casa".