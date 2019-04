Dalle fiabe alla Grande Russia, quinto "concerto-aperitivo" dell'Alba Music Festival

Domenica 7 aprile è in programma il quinto appuntamento con Bacco & Orfeo, rassegna d'apertura della stagione dell'Alba Music Festival. Si tratta di "concerti-aperitivo" dove la musica classica di alto livello si incontra con il grande vino del territorio di Langhe e Roero e di altre regioni italiane ospiti. Un’occasione per unire la cultura con la promozione delle eccellenze vitivinicole del Piemonte e non solo.

Al mattino, alle 11, presso la chiesa di San Giuseppe ad Alba (Cuneo), il concerto "Quadri fiabeschi" con Duccio Beluffi alla Viola e Andrea Rucli al pianoforte sulle musiche di Schubert e Schumann. Nel pomeriggio, a partire dalle 16,30, presso il coro della chiesa di Santa Chiara a Bra, il concerto "La Grande Russia" in compagnia del pianista Pierluigi Camicia sulle musiche di Čajkovskij e Musorgskij.

A conclusione di entrambi i concerti, brindisi con i vini friulani dell'azienda agricola Visintini Andrea (Corno di Rosazzo - Udine), in collaborazione con Enoarmonie e la Regione Friuli Venezia Giulia. Le degustazioni saranno accompagnate dai prodotti Alfieri Specialità Alimentari.

