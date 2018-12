Dall'opera ai valzer viennesi: Alba inizia l'anno in musica con Rossini, Verdi, Brahms e Strauss

BRUNO MURIALDO - Alba Music Festival offre un Capodanno da fuochi d’artificio con la rassegna musicale "Dall’opera ai valzer viennesi".

Alba, provincia di Cuneo, si contraddistingue ancora una volta nella proposta musicale, iniziando l’anno martedì 1° gennaio alle 17,30 nella chiesa di San Domenico con Rossini, Puccini, Verdi, Brahms e non poteva mancare Strauss.

Parteciperanno la soprano Injeong Hwang, il tenore Gian Luca Pasolini, l’orchestra sinfonica Pergolesi diretta dal maestro Gudni Emilsson.

Un concerto imperdibile, una celebrazione della bellezza e dell’arte per questo inizio d’anno in musica.

Bruno Murialdo

Capodanno con Alba Music Festival è realizzato in collaborazione con Comune di Alba, Fondazione Live Piemonte dal Vivo, Regione Piemonte, Ministero per i beni e le attività culturali, Famija Albèisa, Parco Culturale Langhe Monferrato Roero, Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, Alba Campus, Consorzio per la Tutela dell’Asti docg.

Presso il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, in piazza Risorgimento 2 ad Alba, si possono acquistare i biglietti numerati: 20 euro (Settore A file 1-9), 15 euro (Settore B da fila 10), 10 euro (ridotto per i minori di 14 anni) più 1 euro diritti di prevendita. In caso di disponibilità di posti, i biglietti possono essere acquistati il giorno stesso dalle 16.

È possibile la prenotazione diretta sul sito www.albamusicfestival.com con assegnazione automatica dei migliori posti disponibili (pagamento senza diritti di prevendita tramite bonifico, Paypal, carte di credito). È inoltre possibile la prenotazione telefonica al numero sopra riportato o via email: info@tartufoevino.it: in questo caso i biglietti prenotati andranno obbligatoriamente ritirati nel luogo del Concerto entro le ore 16.45. Per gli Amici di Alba Music Festival è possibile scegliere i biglietti nel Settore A a 15 invece di 20 euro, più 1 euro diritti di prevendita, tramite prenotazione entro il 20 dicembre.

