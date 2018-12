A spasso per Bra alla scoperta della magia dei presepi di Maria Grazia Panero

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Alla scoperta del fascinoso mondo del presepe e dei suoi costruttori.

E' in via Cacciorna al n.4, a Bra, in provincia di Cuneo, che vado a incontrare un personaggio che li costruisce: Maria Grazia Panero.

Non è difficile trovarla, nella via spiccano le vetrate dell'officina meccanica che fu del padre Oreste. E proprio dietro ai vetri, alla vista dei passanti, appare il fantastico presepe.

Maria Grazia, una signora sulla sessantina, scende dalla sua abitazione, sopra all'officina e ci mostra l'immenso allestimento: centinaia di statuine, capanne, botteghe di antichi mestieri, che creano tanti borghi.

E' grandioso, per bellezza e spazio, sistemato su lunghe plance di legno (circa dieci metri), e disposte ad u.

“Maria Grazia, il tuo presepe è laborioso e complesso per gli ingegnosi movimenti meccanici e gli impianti elettrici per le luci e la musica di sottofondo.”

“Già da bambina osservavo mio padre al lavoro in officina. Mi piaceva, così crescendo, sono diventata il jolly dell'azienda: da segretaria, all'occorrenza passavo dai conti, e preventivi, al lavoro manuale: saldavo e tornivo. Malgrado i sei dipendenti, il lavoro non mi mancava mai.”

E' donna determinata e cocciuta: “Se mi metto in testa qualcosa, a qualsiaisi costo la porto a termine. Non mi spaventano la fatica e l'impegno.”

E' dotata di mente energica, in un fisico asciutto e ancora agile. “Sono una veterana dell' Hockey femminile braidese - spalanca grandi occhi azzurri, curiosi del mondo, mentre mi mostra una sua fotografia - ero nella squadra nazionale, ho partecipato ai mondiali del 1966. Qui è nel 2013 quando ricevo un riconoscimento dall'Unione nazionale veterani per lo sport.” E aggiunge: “Ne ho praticati diversi: atletica, calcio, hockey su prato e tennis.”

“Torniamo al presepe. Quando hai allestito il tuo primo ?” “Già da bambina, lo facevo in casa, dalle suore, in chiesa. Ovunque. Poi, nel 2003, dopo un intervento importante, per distrarmi ho deciso di utilizzare il locale ormai vuoto dell'officina di papà. Spazioso, e soprattutto, tutto vetri e sulla strada, mi è sembrata un'idea per mostrarlo a tutti i bambini. Mi dedico ai mestieri e per quelli più antichi mi documento. Così, ogni anno aggiungo.

“Ci tengo a precisare che, con il presepe, ho contagiato anche Zaira Baratti, amica trentennale e anche mio medico curante. Lei, mi aiuta molto nella costruzione. E' portata per lavori fini, di abilità e di tanta pazienza. Insieme condividiamo anche la passione per i viaggi, e per le mostre d'arte.

Quest'anno, con Zaira, trovata, per caso, la statuina del soffiatore di vetro, abbiamo deciso di fare la vetreria. Poi anche la fabbrica della carta.”

Ci mostra le due fantastiche botteghe: non manca nulla, dovizie di particolari, con manufatti così minuti, realizzati con materiali semplici: carta, legno, ferro, sughero, stoffa, pelle.

Quanta bravura e pazienza! Girovaghiamo incantati, tra tanti mestieri che non ricordavamo neppure. E intanto, raggi di sole illuminano per la nostra meraviglia, scorci del presepe.

Maria Grazia, accende meccanismi, luci e musica, e per noi è un grande privilegio, il tempo che ci ha dedicato.

Per chi vuole provare l'emozione e calarsi nella magia della rappresentazione della natività, troverà il presepe dei mestieri di Maria Grazia Panero, in via Cacciorna, 4, a Bra, è aperto dal 16 dicembre al 10 febbraio, tutti i giovedi e i festivi dalle 14 alle 19,00.

Si prega di suonare il campanello a Grazia.

Fiorella Avalle Nemolis