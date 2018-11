Dal Monte Bianco alla Costa Azzurra, si punta sul turismo all'aria aperta

Creare un mercato turistico internazionale per l’outdoor dal Monte Bianco alla Costa Azzurra: è la sfida lanciata dal Pitem Mito, il piano integrato di sviluppo del turismo "all’aria aperta" nell’ambito del Programma europeo di cooperazione transfrontaliera Francia - Italia Alcotra 2014-2020, che sarà presentato giovedì 22 novembre alle 10 alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in via Modane 16 a Torino. Parteciperanno all’evento delegati provenienti dalle regioni partner del progetto, moderati dall’ex campionessa di sci di fondo Stefania Belmondo. Ad introdurre i lavori sarà l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia.

Il progetto comprende cinque territori e i player coinvolti, italiani e francesi, sono la Regione Piemonte, la Regione Liguria, il dipartimento Des Hautes Alpes (Francia), La Region Provence Alpes Cote D’ Azur – PACA - (Francia), il Consiglio Generale della Savoia, il Consiglio Dipartimentale delle Alpi di Alta Provenza, l’Auvergne Rhone-Alpes Tourisme, DMO Piemonte, il Consiglio Dipartimentale Alpi marittime (Francia) e la Regione Autonoma Valle d’Aosta.