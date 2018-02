Dal liceo Bodoni di Saluzzo a Valmala per apprezzare lo sci nordico e conoscere il clima

Nelle giornate del 15 e 16 febbraio le classi prime del liceo Bodoni di Saluzzo si sono alternate in una giornata di sci nordico a Valmala accompagnata da una lezione sui fenomeni legati all'ambiente montano (nivologia, meteorologia, valanghe) in occasione della Settimana dello Sport. Tutti gli insegnanti del Dipartimento di Scienze motorie, promotori dell’iniziativa, si sono alternati nelle due giornate per accompagnare le classi.

Valmala è un Comune situato nella Valle Varaita, apprezzata meta turistica della quale è simbolo il Monviso.

Due studentesse raccontano la loro giornata: "Siamo partiti da Saluzzo alle 8 circa e siamo arrivati a Valmala alle 9. Dopo aver preso scarpe, sci da fondo e bastoncini, alle 9.40 circa è iniziata la lezione. Ci hanno divisi in gruppi e siamo partiti. Dapprima il nostro maestro ci ha mostrato i principali modi di sciare in base alla situazione, poi ci siamo avviati. Abbiamo fatto alcuni giri per i percorsi da fondo da cui si poteva ammirare una bellissima vista sulle montagne circostanti nonostante ci fossero delle nubi. Dopo alcune foto di gruppo, alle 13.15 circa abbiamo lasciato le piste e ci siamo cambiati. A seguire, un maestro ci ha spiegato come comportarci in caso di valanga (cercare di mantenere uno spazio libero davanti alla bocca e muovere braccia e gambe, come per nuotare, per cercare di avvicinarsi al margine della valanga e di rimanere in superficie) e ci ha mostrato il materiale occorrente in caso di pericolo. Successivamente, abbiamo pranzato al ristorante "da Piero" con gnocchi alla valvaraita (piatto tipico delle valli cuneesi), polenta, spezzatino e dolce. Verso le 15.45 siamo usciti e siamo saliti sul pullman e alle 16 siamo partiti. Siamo arrivati alle 17 a Saluzzo.

È stata un'esperienza molto bella, non solo è servita a consolidare le nostre amicizie e a crearne di nuove, ma, soprattutto, a farci imparare o migliorare le tecniche di questo bellissimo sport!".

Anna Cottura e Birgit Dante, 1^A Liceo Bodoni Saluzzo