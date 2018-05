Per l'alpino "gambero" di Peveragno le Penne Nere non vanno più indietro ma guardano avanti

ADRIANO TOSELLI - L’ex artigliere alpino Gianpiero Meineri, classe 1957, della frazione Santa Margherita di Peveragno (Cuneo), iscritto al gruppo di San Damiano Macra, divenuto famoso per la sua idea di andare a tappe, camminando all’indietro, due anni fa, all'Adunata nazionale di Asti (impresa che voleva denunciare "l’andare indietro" delle Penne Nere e che gli valse il nome di battaglia di alpino "gambero"), stavolta, a Trento, è tornato alle antiche abitudini, come già l’anno scorso a Treviso, percorrendo - camminando in avanti - consistenti percorsi a piedi, con tante tappe a salutare amici e gruppo, partendo dall’inizio della provincia il cui capoluogo è sede della manifestazione.

In Trentino, stavolta, partendo il mattino, è arrivato a Rovereto, per trascorrere poi, spostandosi rigorosamente in autostop (come fatto da Peveragno, con eccezione del primo tratto, dato che nelle strade di Santa Margherita non passano molte auto e il primo strappo ha dovuto darglielo la moglie), la serata tra amici ad Arco e Trento (notti in tenda e sacco a pelo). Il giorno dopo è tornato a Rovereto, per riprendere la strada arrivando la sera alla meta. In perfetta forma, per nulla provato (nonostante dieta ascetica che gli ha fatto consumare tre panini in tre giorni, accanto a tanti liquidi, perdendo alcuni chili), si è presentato puntuale alla partenza della sfilata di domenica mattina, col grande zaino sovrastato dalle bandierine (italiane e della sezione Avis di Peveragno, della quale è "sommo donatore") e tuta rossa ("gambero") da lavoro (è titolare di una ditta, che trascura solo per l'Adunata» e le iniziative alpine).

Stava scegliendo se sfilare con la sezione di Cuneo o con quella di Saluzzo, dove ha trascorso il servizio militare, quando i tanti saluti agli amici alpini delle varie province piemontesi e lombarde gli hanno fatto perdere l’attimo della partenza ("Meglio così. Salutare gli amici è più importante", ha commentato). Il passaggio per il ritorno, evitandogli altri autostop lo ha, misericordiosamente, offerto il Gruppo Alpini di Beinette. Ha riflettuto con noi, incrociato davanti al Museo di scienze naturali di Trento: «Camminare a piedi ti fa davvero conoscere il territorio. Quest’anno, ad esempio, vicino a Rovereto, ho visto una zona che ha ispirato, coi suoi massi sul terreno collinoso, versi della “Divina Commedia” di Dante...»

Adriano Toselli

(Nella foto, a destra, l'alpino "gambero" Gianpiero Meineri)