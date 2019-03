Grave incidente in tarda mattinata a Fossano (Cuneo), in piazza Romanisio, dove P.B., 42enne residente in città, è rimasto incastrato con il braccio in una turbina per l'energia elettrica.

Sul posto è prontamente intervenuto l'elisoccorso del 118 che lo ha trasportato al Cto di Torino in codice di gravità "giallo".