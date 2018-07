Cuneo1198 Triteam sul podio ai Tricolori di Bracciano con Guglielmo Giuliano

Ottima partecipazione della Cuneo1198 Triteam ai Tricolori Triathlon Giovani che si sono svolti a Bracciano, nel Lazio. La società cuneese ha partecipato con 11 atleti che si erano qualificati per l’evento nazionale durante le gare di Malgrate (Lecco).

Tra i risultati più interessanti ottenuti nei Tricolori c’è indubbiamente il sesto posto nella prova a squadra a staffetta, categoria Youth. Su 27 team partecipanti per un totale di 108 atleti, i cuneesi Maria Dutto, Simeone Romano, Guglielmo Giuliano e Adelaide Badini Confalonieri hanno infatti conquistato un ottimo sesto piazzamento. Prima si erano assegnati i titoli italiani, il migliore tra i giovani della Cuneo1198 Triteam è stato Guglielmo Giuliano che è salito sul terzo gradino del podio nella categoria Youth A, nella gara vinta da Alessio Trincheri (Doria nuoto Loano).

“Questo era l’ultimo appuntamento della prima parte della stagione, ora dopo qualche settimana di riposo si riprenderà a settembre – commenta Francesco Dutto, tecnico della società cuneese -. Il bilancio è molto positivo, i nostri giovani atleti si sono dimostrati competitivi in tutte le categorie, e stanno crescendo di gara in gara”.

Hanno preso parte ai Tricolori anche Leonardo Geretto, quinto Junior, Simeone Romano ottavo nella Youth A, mentre Adelaide Badini Confalonieri, oltre al sesto posto nella staffetta mista, ha portato a casa anche un decimo nella Youth A femminile. Sfortunato Marco Arnaudo (Junior), caduto nella frazione in bici quando era in lotta per un buon piazzamento. Trasferta positiva e altri piazzamenti interessanti per Maria Dutto, Eleonora Demarchi, Pietro Turbiglio, Alberto Demarchi e Matilde Salvagno.

Prossimi appuntamenti a settembre.