Cuneo-Ventimiglia-Nizza: "Manifestazione a Breil per i 39 anni dalla riapertura"

La linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza torna di nuovo al centro di una manifestazione che il Comitato franco-italiano per la sua difesa ha organizzato in occasione dei 39 anni dalla riapertura. Detta anche ferrovia del Tenda, dopo essere stata distrutta dalla guerra nel '44, è stata ricostruita nel 1977-78 e nuovamente inaugurata il 6 ottobre 1979. Data scolpita nella pietra e nella memoria di chi domenica 4 novembre deciderà di riunirsi per prendere parte ad una giornata di commemorazione che, stando al programma provvisorio pubblicato sulla pagina "La Cuneo-Nizza unisce", si profila davvero molto emblematica.

"L'idea - spiegano - è di riunire a Breil sur Roya tre gruppi (amministratori, cittadini, musicisti e amici della linea e delle valli) a bordo di tre treni regolari in provenienza Da Cuneo, Ventimiglia e Nizza. La seconda idea - proseguono - è che il passaggio di questi tre treni sia l'innesco di una serie di micro eventi nelle stazioni attraversate che permettano ai Comuni e alle popolazioni di venire a dimostrare il loro sostegno verso la linea ferroviaria. Come una "scia di polvere", rivendicativa e festiva".

Sono innumerevoli le ragioni che hanno indotto il Comitato a realizzare una manifestazione di tale portata. Ne elenchiamo soltanto alcune: per un servizio ferroviario coerente, efficiente e non più concorrenziale, una mobilità efficace e sostenibile tra la Costa Azzurra e il Piemonte, il mantenimento del personale nelle stazioni di Tenda, Sospel, la Trinité, l'aumento dei collegamenti Nizza-Tenda con treni diretti a 80 km/h, il ritorno dei treni italiani Cuneo-Ventimiglia in numero sufficiente (4 al giorno, andata e ritorno) e un migliore coordinamento tra gli orari Sncf e Trenitalia. L'evento sarà ovviamente aperto a tutti e ognuno sarà invitato a portare la sua pietra simbolo. Ora non resta che attendere il programma definitivo.