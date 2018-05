CUNEO/ Svelato il primo dei 9 temi della "maratona" di fotografia in città

Domenica 27 maggio, dalle 21, torna a "CuneoPhotoMarathon 2018", concorso aperto ad appassionati, dilettanti e professionisti di fotografia, organizzato dall'associazione culturale Cuneofotografia con il patrocinio del Comune di Cuneo, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte.

Nella "maratona" non è importante la condizione fisica, bensì una forte creatività e, soprattutto, la voglia di fare foto. Ogni partecipante deve interpretare i nove temi assegnati dalla giuria in un arco di tempo di nove ore, con una sola immagine per ogni tema, scattata nell’area del Comune di Cuneo.

Il ritrovo è nella piazzetta del Municipio a Cuneo; un'area attrezzata accoglierà i partecipanti, che riceveranno i temi ideati e andranno alla ricerca di soggetti o situazioni insolite, posti conosciuti o natura incontaminata. Viene premiato lo scatto giudicato più evocativo rispetto al tema proposto e i primi tre migliori interpreti di tutti i nove temi della maratona.

Il programma della manifestazione attira fotografi diversificati per fasce di età e interessi culturali; gli scorsi anni i partecipanti provenivano da Piemonte, Lombardia, Liguria e sud della Francia. Da quest’anno, grazie alla collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura, un tema è già stato svelato e tutti, previa iscrizione, potranno già pensare l’immagine, cercare ispirazioni o addirittura scattare la foto da consegnare unitamente alle altre otto proposte durante la giornata della CuneoPhotoMarathon. Il tema è “Farfalle e dintorni”.

Questo tema speciale può essere sviluppato all’interno di tutta l’area del Parco fluviale Gesso e Stura (quindi, oltre al Comune di Cuneo, anche in tutti gli altri Comuni che fanno parte dell’area naturalistica). Il regolamento completo e le modalità di iscrizione alla CuneoPhotoMarathon possono essere consultati dal sito: www.cuneophotomaraton.it