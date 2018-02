CUNEO/ Risate assicurate al Don Bosco venerdì sera con la Compagnia della Calzamaglia

Venerdì 9 febbraio, alle ore 21, quarto appuntamento della rassegna di teatro dialettale piemontese “Ij dintorn an sità” promossa dalla Sala della Comunità Cinema Teatro Don Bosco a Cuneo. Inscena la “Compagnia della Calzamaglia” di San Pietro del Gallo che presenta la commedia Una figlia da maritare di Stefano Palmucci.

Cosa spinge la bella Agnese Farloni, virtuosa e contesissima figlia di Sebastiano e Lucia, a scegliere per marito Pancrazio, goffo ed imbranato figlio della vedova Persigatti? La madre di Pancrazio, Emma, a cuinon può che compiacersi della scelta, non scorgendo le ben evidenti magagne di bellezza e comprendonio del figlio, pare un matrimonio di interesse, poiché la bella Agnese aveva a disposizione ben altri pretendenti, altrettanto facoltosi ed assai più attraenti e perspicaci anche se alcuni segnali la lasciano perplessa.

Neppure La vedova Persigatti decide di indagare discretamente, ipotizzando che dietro la strana scelta della giovine si celi in realtà un segreto inconfessabile. L’indagine coinvolge una miriade di spassosi personaggi: il dott. Fiaschetta, in avanzato alzheimer e ubriacone indefesso; don Sisto, prete manesco ed severissimo; Toni il contadino, dalle scarpe grosse ed il cervello (troppo) fino; Mariola la comare ed il galante cavalier Tremonti.

Interpreti e personaggi: vedi locandina allegata

Il quinto appuntamento della rassegna sarà il 16 febbraio 2018 con la commedia ACHILLE CIABOTTO MEDICO CONDOTTO di Amendola-Corbucci, portata in scena dalla compagnia “Attori per caso” di Roata Rossi.

Biglietto singolo € 7,00; abbonamento intera stagione (11 spettacoli) € 60,00; abbonamento 6 spettacoli € 35,00. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria della Sala della Comunità Cinema Teatro Don Bosco nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18, oppure sabato e domenica negli orari di apertura della Sala, dopo la vendita dei biglietti per gli spettacoli in programmazione ordinaria.

Per informazioni è possibile consultare la pagina face book Cinema Teatro Don Bosco, il sito www.salecuneo.it o telefonare al numero 0171500962.