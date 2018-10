Cuneo, ripartono i corsi per avvicinarsi all'affascinante mondo della fotografia

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di fotografia a Cuneo tenuti dal fotografo professionista Giorgio Olivero e da Serena Bersezio, fotografa delle piccole cose. Il corso base di fotografia si terrà dal 24 ottobre al 28 novembre. L’iniziativa prevede sei incontri teorici al mercoledì, in orario 20,30-22,30, e un’uscita pratica nella mattinata di domenica 18 novembre.

Il corso base è pensato per chi vuole avvicinarsi alla fotografia, capire i meccanismi dell’esposizione e cominciare a riflettere sulla composizione dell’immagine. Il ciclo di incontri tratterà della luce con cui si scrivono le fotografie, delle variabili che determinano l’esposizione, delle regole di composizione e del significato dell’inquadratura, delle impostazioni di scatto a seconda delle scene da ritrarre e di come gestire le foto dopo lo scatto, l’analisi degli aspetti teorici e il confronto con con le immagini di piccoli e grandi fotografi per capire come usare al meglio la propria macchina fotografica. I curatori hanno pensato a un percorso adatto a tutte le attrezzature, che affronti parallelamente l’aspetto tecnico e l’aspetto formale della fotografia.

Il corso di approfondimento si terrà invece dal 22 ottobre al 10 dicembre ed è dedicato a chi ha già una conoscenza di base della macchina fotografica e dei meccanismi di scatto. Saranno sette incontri teorici, al lunedì in orario 20,30-22,30, e due uscite pratiche, una notturna e una diurna domenica 2 dicembre. Il corso propone un perfezionamento tecnico, arricchendo le conoscenze e le competenze inerenti le modalità di scatto e la comunicazione visiva, e un iniziale stimolo alle capacità progettuali e creative dei partecipanti, alla ricerca del proprio stile nell’espressione fotografica.

Le lezioni tratteranno più specificamente alcuni temi fotografici che solitamente non si ha modo di trattare nelle lezioni dei corsi base: le peculiarità dello sguardo fotografico, il bianco e nero nella tecnica e nel linguaggio dell’immagine, il paesaggio e il ritratto con particolare attenzione alle situazioni di luce, gli accorgimenti tecnici e compositivi per una buona fotografia, l’immagine digitale, le indicazioni fondamentali per il lavoro di post-produzione, l’introduzione alla realizzazione di un progetto fotografico. Il percorso si concluderà con la revisione degli scatti realizzati insieme nelle uscite pratiche.

Gli incontri si terranno a Cuneo, in sede da definire a seconda del numero dei partecipanti. Per informazioni ed iscrizioni tel: 335 8422892, mail: giorgio561@mac.com. Il costo del corso base è di 90 euro, mentre il costo del corso di approfondimento è di 130 euro.