CUNEO/ Randstad cerca il saldatore più bravo tra gli studenti della provincia

Venerdì 11 maggio, dalle 9,30 alle 16, alla sede di Confindustria Cuneo va in scena la finale del Randstad Welding Day, la manifestazione organizzata da Randstad, secondo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, in collaborazione con Confindustria Cuneo, che ha girato il territorio cuneese alla ricerca del miglior saldatore fra gli studenti degli istituti tecnici della provincia. Manualità, velocità e precisione: sono queste le capacità che saranno testate in una prova di saldatura a filo continuo attraverso il sistema di saldatura virtuale ARC+ NG.

Un tour in cinque tappe con partenza a Ceva presso il Centro Cebano Monregalese e tappa conclusiva a Cuneo presso l’Itis Mario del Pozzo, passando per Verzuolo presso l’Afp, a Mondovì con l’Istituto Garelli e Fossano con il CnosFap, che dal 16 aprile al 3 maggio ha girato la provincia di Cuneo alla ricerca dei migliori aspiranti saldatori fra gli studenti degli istituti tecnici del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di orientamento che Randstad, secondo player al mondo nel mercato delle risorse umane, promuove per colmare il disallineamento tra l’esigenza delle aziende di inserire figure professionali con adeguate competenze tecniche e la loro scarsità nel mondo del lavoro.

Il programma della finale:



09.30 - 09.45: nozioni sui processi e sulla professione della saldatura, presentazione del simulatore

09.45 - 10.00 speech Ing. Costamagna Marco, presidente della sezione meccanica di Confindustria Cuneo

10.00 - 15.30 sfide tra studenti sul processo di saldatura a filo continuo

12.00 - 14.00 light lunch

15.30 - 16.00 premiazioni vincitori