Quattro ore di musica e poesia a Cuneo nel ricordo di De Andrè

ADRIANO TOSELLI - Gli appuntamenti proposti dalla poetessa cuneese Ornella Giordano e dal giovane pianista Tommaso Sorba, appena maggiorenne ma già un virtuoso, sembrano proprio essere garanzia di buona partecipazione di pubblico (come quasi tutti quelli tenuti, da anni, dall'insegnante).

«Mi innamoravo di tutto» alla pasticceria XI Comandamento di Cuneo, con ingresso libero, ha imposto un doppio spettacolo, per quasi quattro ore di poesia e musica, dedicato allo scomparso cantautore genovese Fabrizio De Andrè. Il titolo dell'incontro riprende un celebre verso di una sua canzone, vero manifesto esistenziale.

Testi liberamente interpretati, secondo il suo «sentire», da una Ornella Giordano per una volta nei panni di lettrice di creazioni non sue, seguiti da arrangiamenti di Tommaso Sorba: una coppia ormai collaudata, in perfetta sintonia. I due si rendono disponibili a riproporre il momento in altra sede (scrivere a riky.rov@gmail.com).

Nel locale di via Amedeo Rossi 25 è allestita la curata esposizione di disegni, su carte colorata, della giovane Vanessa Sarzotto, piante e fiori, «Tratti di Natura».

Adriano Toselli