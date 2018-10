Piccoli artisti crescono in San Francesco a Cuneo con i laboratori dell’Associazione La Scatola Gialla

Sabato 27 ottobre ore 15,30- 17,30 nel complesso monumentale di San Francesco in via Santa Maria 10 a Cuneo si terrà il laboratorio artististico "L'occhio irrequieto" a cura di Luca Giordana.

Come pesciolini danzanti in un acquario pittorico. Happening performativo pittorico-musicale per giovani artisti.

Attività gratuita e aperta a tutti i bambini da 6 a 10 anni.

Posti limitati. Iscrizioni: informalecuneo@gmail.com - tel. 388.11.62.067

Nel corso del laboratorio gli adulti potranno partecipare alla visita guidata gratuita alla mostra.

Il laboratorio fa parte delle attività per bambini collegate alla mostra "Noi continuiamo l'evoluzione dell'arte" dedicata all'arte informale italiana, con opere della GAM di Torino.

Martedì 23 ottobre ore 18 l'Inaugurazione

Noi continuiamo l'evoluzione dell'arte. Arte informale dalle collezioni della GAM Torino via Santa Maria 10, Cuneo.

La mostra, promossa da Fondazione CRC e a cura di Riccardo Passoni, espone opere di pittori e scultori italiani attivi nel secondo dopoguerra: da Alberto Burri a Lucio Fontana, da Carla Accardi a Giuseppe Capogrossi.

Orari di apertura:

24 ottobre - 20 gennaio

dal martedì al sabato 15.30-18.30

domenica 11-18.30.

Ingresso gratuito

Laboratori artistici per bambini

All'interno del ricco calendario degli eventi collaterali La scatola gialla organizza i laboratori artistici per bambini del sabato pomeriggio. Gratuiti e aperti a tutti, numero di posti posti limitati.

27/10 L’occhio irrequieto

10/11 Metropittura

24/11 Scintillante

8/12 L’occhio irrequieto

19/01 Il nostro corpo infinito

