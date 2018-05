Cuneo-Nizza: lavori fino a luglio, ma al via nuovo bus serale per il weekend

"Da domenica 29 aprile a domenica 22 luglio 2018, sulla linea Cuneo-Ventimiglia, proseguiranno i lavori di consolidamento infrastrutturale che comporteranno la continuazione delle modifiche al servizio commerciale". E' quanto si legge nell'avviso ai viaggiatori diramato da Trenitalia e pubblicato sulla pagina Facebook "La Cuneo-Nizza Unisce" che quotidianamente segue l'infinita vicenda della Cuneo-Ventimiglia-Nizza.

Entrano dunque in vigore alcune variazioni alla circolazione dei treni (VEDI FOTO) da Fossano a Cuneo per Ventimiglia e da Ventimiglia per Cuneo-Fossano. Si legge peraltro sul canale Facebook del Servizio Ferroviario Metropolitano Regione Piemonte che "dati i ritardi francesi nella riapertura della linea, per migliorare comunque i collegamenti sono attivati alcuni potenziamenti nell'offerta:

dal 1 maggio due nuove coppie di bus il sabato e nei giorni festivi.

sabato partenza alle 7.30 da Limone, in coincidenza con il treno feriale 22963 che parte da Cuneo alle 6.40; ripartenza da Ventimiglia alle ore 17.00 (in coincidenza a Limone con il treno 22980 per Cuneo/Fossano)

nei giorni festivi partenza alle 6.40 da Cuneo per Ventimiglia, ripartenza da Ventimiglia alle ore 17.00

da venerdì 4 maggio un nuovo bus serale per anticipare il weekend: partenza da Limone alle 19.25 in coincidenza con il treno 22981 in partenza da Cuneo alle 18.41; ripartenza da Ventimiglia alle ore 21.30".