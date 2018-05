CUNEO/ "Mercatò School Day 2018 rimandato al prossimo anno"

Annullato il "Mercatò School Day 2018" a Cuneo. Causa maltempo, non si svolgerà la giornata in piazza Galimberti, prevista per lunedì 21 maggio, con le scuole elementari della città, delle frazioni e dei Comuni limitrofi che durante l’anno scolastico hanno preso parte ai progetti scuola-sport promossi da Cuneo Granda Volley, Cuneo Volley, Pallonistica Subalcuneo, Asd Promosport - IoGiocoAMiniBasket Cuneo e Granda College SsdaRl.

Il grazie dell'organizzazione va a Mercatò, acqua San Bernardo e Ciribirigì Studio fotografico per la disponibilità accordata per l’evento. L’appuntamento è rimandato al prossimo anno.