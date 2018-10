CUNEO/ Massimo Galliano del Roata Chiusani vince a Gaglianico al Giro delle Cascine

Ottima prova ed ennesima vittoria in carriera per Massimo Galliano, alla 45a edizione del Giro delle Cascine, svoltasi a Gaglianico domenica 21 Ottobre.

Il portacolori del Roata Chiusani giunge solo al traguardo, completando in 32’47” i 10km del percorso, con 19” di vantaggio sul secondo classificato Francesco Nicola (Zegna Trivero), al terzo posto Massimo Barbero (UGB Biella) che chiude in 33’25”.

La gara femminile è vinta da Elisa Stefani (Brancaleone) in 35’09”, davanti a Catherine Bertone (Atl.S.Calvesi) 35’47” e a Sara Borello (Atl.Canavesana) 38’26”.

ALBA – TROFEO GRUPPO PODISTI ALBESI GRAN PREMIO GUIDO GALLIANO

Domenica 21 ottobre si è disputata ad Alba la 41a edizione del Trofeo Gruppo Podisti Albesi, corsa podistica su strada di 9,5km, valida come prova unica di Campionato Provinciale Master di corsa su strada.

Vince Maurizio Tavella (Atl. Avis Bra Gas) davanti a Davide Scaglia (CUS Torino) e Lorenzo Perlo (Atl.Avis Bra Gas)

Per le donne vittoria di Michela Beltrando (Atl.Saluzzo) seguita da Eufemia Magro (Dragonero) ed Erika Testa (Gruppo Podisti Albesi)

Per il Roata Chiusani titolo provinciale e vittorie di categoria SF50 per Silvia Di Salvo, 5a assoluta, e SF60 per Cristina Frontespezi, 9a donna al traguardo.

Vittorie di categoria SM35 per Davide Martina (4° assoluto) e SM per Danilo Brustolon (6° ass.), seconda piazza SM35 e 5° posto assoluto per Enrico Aimar.

LA 10 DI VADO E QUILIANO

Domenica 21 Ottobre è andata in scena a Vado Ligure l’edizione 2018 della 10km di Vado e Quiliano.

Per il Roata Chiusani presente il Presidente Luca Massimino, che in 32’30” si piazza al 6° posto assoluto che vale la vittoria in categoria SM35.

Vittorie assolute per Abdoulaye Yally (Atl. Club 96 Imperia) in 31’31” e Laura Papagna (CUS Genova) in 37’56”.

MEZZA DELL’ABATE GUGLIELMO.

Quarto posto JPSF35 e 14a piazza assoluta per l’atleta del Roata Chiusani Elena Baudena, che in 1h34’19” completa i 21,097km della Mezza maratona dell’Abate Guglielmo, disputatasi a Volpiano domenica 21 Ottobre.