Cuneo, l'8 marzo regala un fiore alle ragazze del liceo di Bozoum in Centrafrica

L'associazione culturale "Salinzucca - Il sapore del sapere", in collaborazione con "Garden Roagna Vivai di Cuneo", in occasione dell'8 marzo dedica un pensiero di speranza alle ragazze più meritevoli del Lycéè Saint’Augustin di Bozoum, in Centrafrica, dove dal 2003 opera il missionario cuneese Aurelio Gazzera.

Presso l'azienda in via Basse Stura 1 a Cuneo, giovedì 8 marzo, per ogni acquisto di almeno 8 euro, un euro verrà devoluto a padre Aurelio Gazzera per la realizzazione di borse di studio a loro dedicate. Con l’acquisto si riceverà in omaggio una piantina fiorita, augurio a tutte le donne, "con un pensiero speciale a quelle che soffrono, combattono e non mollano mai...".