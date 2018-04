"Cuneo in tavola" valorizzerà formaggi, vini, salumi e frutta della provincia

Bra Dop, Raschera Dop, Crudo di Cuneo Dop, Alba Wine e Joinfruit si sono incontrati in Confindustria ed è nato un progetto comune per la valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. L’accordo prevede eventi, iniziative nelle scuole, azioni commerciali e promozionali

Nasce “Cuneo in tavola”, iniziativa promossa dalla sezione Alimentare di Confindustria Cuneo per valorizzare le eccellenze del nostro territorio in un connubio tra formaggi, vini, salumi e frutta. In Confindustria Cuneo, sede legale dei Consorzi di tutela dei formaggi Bra Dop e Raschera Dop, si è svolto il primo incontro operativo del progetto che coinvolge anche il Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo, Alba Wine e l’organizzazione di produttori ortofrutticoli Joinfruit. L’obiettivo è quello di creare sinergie tra i prodotti simbolo del territorio, abbracciando pianura, montagna e colline di Langa, per unire le forze e premiare la voglia del fare.

“La volontà è quella di valorizzare i nostri prodotti creando sinergie comuni – commentano i protagonisti -. Per questo stiamo lavorando ad una serie di eventi che saranno programmati nel corso dell’anno e lavoreremo con le scuole di ogni ordine e grado, con particolare focus sugli istituti alberghieri, per informare i più giovani e i futuri chef sui nostri prodotti. Abbiamo in calendario anche iniziative commerciali e promozionali per aumentare la conoscenza delle nostre eccellenze e quindi la consapevolezza delle loro peculiarità in cucina”.

Alla riunione erano presenti i Consorzi di tutela dei formaggi Bra Dop e Raschera Dop rappresentati dal presidente Franco Biraghi e dal vicepresidente Mario Cappa, il vicepresidente dell’Ati Alba Wine Paolo Sartirano, il direttore di Joinfruit Bruno Sacchi, Chiara Astesana e Giovanni Battista Testa, rispettivamente presidente e segretario del Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo.

Questa iniziativa promossa dalla sezione Alimentare di Confindustria Cuneo intende valorizzare le eccellenze del territorio ed è aperta a tutte le aziende alimentari e vitivinicole piemontesi che aderiscono a Confindustria, ed ha, come naturale primo riferimento, la commissione Alimentare di Confindustria Piemonte.