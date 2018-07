Cuneo: in Birrovia si ride con il cabaret di giovani comici, poi musica fino a domenica

Quarta serata del Cuneo Comedy Night alla Birrovia di Cuneo. Nel locale che si trova alle porte della città, nel piazzale della Vecchia Stazione, questa sera (giovedì 19 luglio) dalle 21,15 si riderà con il cabaret di due comici, Carlo Joly e Marco Los, all'interno del "viaggio" numero 122.

Venerdì 20 luglio tornano i suoni psichedelici nell’estate della Birrovia con lo Psychotropical Summer Party. Jaccar dj, dalle 21, festeggerà il suo compleanno in consolle riprendendo il lungo viaggio attraverso la musica latinoamericana: come sempre, la stazione di partenza è la cumbia colombiana tradizionale, ritmo ipnotico per eccellenza.

Seguiranno innumerevoli tappe: la chicha psichedelica peruviana, la cumbia villera argentina, la champeta della costa atlantica e, dulcis in fundo, le immancabili rivisitazioni elettroniche dei principali generi latinoamericani.

Sabato 21 luglio alle 21 si partirà invece per un viaggio musicale attraverso i favolosi anni '50 e '60, alla riscoperta di ritmi e melodie impolverate, da decenni stipate nel silenzio di cantine e solai.

Oggi come allora, quasi il tempo si fosse fermato, allo scorrere della puntina ritorna a vivere quella magia che attraverso il jukebox ci trasportò dal primo dopoguerra agli anni del boom economico, danzando una rivoluzione culturale senza precedenti.

Domemica 22 luglio alle 21 appuntamento estivo a Cuneo con la serata itinerante dei Detox Lives che porterà in concerto gli Electric Circus. Sono una band strumentale con influenze jazz e psichedeliche, che si lascia ispirare da generi come il funk, la musica etnica, il blues.

Si formano in Trentino alla fine del 2013 come trio e nel corso del tempo collaborano con numerosi musicisti. Nel 2014 pubblicano un primo Ep Evoluzione. L’autunno 2016 vede il gruppo impegnato in un viaggio negli USA, durante il quale suonano nei locali della California, Arizona e Colorado e compongono e registrano un brano (Mike), presso il Dust & Stone Recording Studio di Tucson, Arizona.

All'inizio del 2017 la base della band si sposta a Torino ed in febbraio 2017 viene lanciata una campagna crowdfunding per finanziare il nuovo disco: il progetto si chiama “Un album, 7 forme diverse” e coinvolge 7 artisti (2 pittori, 2 fotografi, 2 poeti ed una designer) ognuno dei quali realizza un lavoro ispirato ad un brano in esso contenuto.

La campagna raggiunge il successo ed in Aprile 2017 viene pubblicato 24/7, che contiene le 7 tracce del progetto più il singolo registrato negli USA, con tutti i risultati dell’esperimento di collaborazione artistica sfogliabili nel booklet. Attualmente, in parallelo all’attività concertistica, il gruppo sta lavorando su nuovo materiale ed ha recentemente avviato una collaborazione con l’etichetta discografica New Model Label, che culminerà con la pubblicazione di un nuovo album in ottobre 2018.

L'evento è gratuito, come tutti quelli che offre la Birrovia, settimana dopo settimana, ed è realizzato in collaborazione con Dewrec.