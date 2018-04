CUNEO/ Il corso per imparare a conoscersi e vivere meglio con gli altri

Due giornate per imparare a conoscere se stessi e gli altri per vivere meglio: il corso breve Prh (Personalità e relazioni umane) si tiene mercoledì 25 aprile e domenica 27 maggio in via Statuto 5; orario 9-12,30 - 15-17,30.

Obiettivo: sperimentare il valore e la centralità della persona in ogni tipo di comunicazione; scoprire le realtà costitutive della persona nell’approccio Prh; imparare modi di essere e di fare che consentono una comunicazione costruttiva nelle relazioni quotidiane.

“La prima giornata è concentrata sulla capacità di ascolto di sé e dell’altro - spiega la formatrice Luigina Cometto -; la seconda sulla capacità di affermazione di sé attraverso una comunicazione soddisfacente”.

Informazioni: Luigina Cometto 338.9940079; 0171.605108 cometto@prh.it Il corso verrà ripetuto il 28-29 luglio a Cuneo. Si tratta di un corso di inizio (è aperto anche a chi non ha mai accostato il metodo Prh).