Cuneo diventa capitale italiana del 50° della scomparsa di Bob Kennedy

Domani, mercoledì 9 maggio, Cuneo diventa la capitale italiana del 50° della campagna delle primarie per la presidenza Usa di Bob Kennedy, che si concluse prematuramente con il suo assassino a Los Angeles.

Grande protagonista della giornata sarà Kerry Kennedy, figlia di RFK e presidente della Fondazione Robert Francis Kennedy Human Rights, che alle 9,30 al Pala Ubi Banca incontrerà migliaia di studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo, quindi visiterà in anteprima la mostra di Alessandro Marrazzo “Bob Kennedy - The Dream, Emotional Experience”, allestita presso lo Spazio Innov@zione della Fondazione Crc in via Roma 17, che verrà ufficialmente inaugurata e aperta al pubblico alle 18.

Gli eventi della giornata danno il via al progetto “Bob Kennedy - Il sogno continua”, attraverso cui la Fondazione Crc nel corso del 2018 vuole valorizzare l’eredità di Bob Kennedy proponendo una serie di eventi di alto profilo.