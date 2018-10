Cuneo: da novembre la prima stagione nella palestra "inclusiva" di Amico Sport a San Rocco

“Un’emozione grande! Vedere tutta questa gente mobilitata per qui per noi famiglie ci ha lasciato senza fiato!" commenta una mamma in occasione dell’inaugurazione della nuova palestra di Amico Sport a San Rocco Castagnaretta di Cuneo che ha visto la partecipazione di centinaia tra autorità locali, famiglie e simpatizzanti.

Continua la mamma: "Grazie a questa associazione abbiamo scoperto un mondo in cui i nostri figli possono ottenere grandi soddisfazioni gareggiando fianco a fianco ad altri ragazzi, normodotati e non nelle competizioni sportive”.

Quando lo sport crea connessioni e stimola amicizie e crescita personale diventa un elemento determinante per tutte le famiglie con figli con disabilità intellettiva. Un prezioso momento che aiuta a socializzare e a realizzarsi.

“Dobbiamo davvero tanto a questa associazione - spiega la mamma-. Per questo oggi non potevamo mancare. Questa nuova palestra rappresenta per noi un sogno che si avvera, un nuovo punto di riferimento per i nostri figli”.

La palestra inclusiva “Paolo Mosconi” rappresenta senza dubbio una nuova importante realtà nel mondo dello sport per disabili intellettivi.

Spiega la presidente dell’associazione Cristina Bernardi: “La nostra palestra è nata grazie ad una donazione elargita da Arnoldo Mosconi all’ASD Amico Sport e finalizzata alla realizzazione di un impianto sportivo per i ragazzi con disabilità da dedicare al figlio Paolo, venuto a mancare alcuni anni fa. Oggi stiamo vivendo un sogno alla cui realizzazione hanno contribuito tantissime persone. L’incredibile generosità di enti, fondazioni bancarie, sindacati e privati cittadini ci ha permesso di arrivare fino a qui. Ora più che mai siamo pronti a dare il via, a novembre, alla nostra stagione sportiva aprendo queste porte ai nostri tanti iscritti!”.

Il progetto ha visto il recupero di un capannone ex artigianale, in cui sono stati recuperati e realizzati spazi da adibire a palestra, spogliatoi, docce e parte di servizi quali uffici, sale polivalenti e un appartamento per l’avviamento alla vita autonoma del disabile. L'intento dell'Associazione Amico Sport è far sì che questi spazi possano essere utilizzati da più utenti appartenenti a diverse fasce d'età (bambini, adolescenti, adulti), con o senza disabilità.

Presente all’inaugurazione, l’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris ha commentato entusiasta: “Grazie all’impegno di Amico Sport e alla sensibilità dimostrata da persone illuminate e generose, oggi inauguriamo una innovativa struttura sportiva per il mondo della disabilità. Lo sviluppo e la promozione dello sport per i disabili sono stati al centro delle mie politiche regionali, ma questo progetto, primo in Italia nel suo genere, credo meriti un plauso davvero speciale”

Ad oggi Amico Sport coinvolge circa 130 atleti e 40 tra volontari, tecnici e accompagnatori, organizzando 14 attività motorie in diversi siti. L’obiettivo da oltre vent’anni è lo stesso: ridare fiducia e speranza nelle proprie potenzialità a persone che non ne avevano più. I nuovi locali, oltre a servire da punto di riferimento, garantiranno alle persone con disabilità ambienti inclusivi ed adatti al loro allenamento ed al miglioramento psico-fisico del loro corpo.

“I nostri ragazzi cuneesi - ha concluso l’assessore Ferraris – da oggi avranno un luogo in cui avvicinarsi all’attività sportiva, scoprendo nuovi modi per stare insieme, divertirsi, confrontarsi e guadagnarsi una nuova dimensione nella società”.

Per chi volesse contribuire ricordiamo che è tuttora aperta la campagna “Un mattone per amico”. I mattoncini simbolo della costruzione della nostra “palestra inclusiva” si possono trovare in alcuni negozi ed esercizi di Cuneo e vicinanze con offerta minima di 5 euro. Inoltre è possibile effettuare un bonifico al seguente Iban: IT 75 E 02008 10290 00010 4898 777 UNICREDIT CUNEO - Causale “Un Mattone Per Amico” - Intestato a A. S. D. Amico Sport”.