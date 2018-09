Cuneo, convegno sulle malattie croniche con medici e docenti da tutto il Piemonte

Le malattie croniche nel 2020 rappresenteranno l’80% di tutte le patologie nel mondo. Hanno un’insorgenza graduale nel tempo, cause multiple e non sempre identificabili e richiedono assistenza sanitaria a lungo termine, con cure continue e non risolutive: è l’identikit delle patologie croniche, responsabili a livello globale dell’86% di tutti i decessi, con una spesa sanitaria di 700 miliardi di euro. In Europa, malattie come lo scompenso cardiaco, l’insufficienza respiratoria, i disturbi del sonno, il diabete, l’obesità, la depressione, la demenza, l’ipertensione e l’ipercolesterolemia diventeranno sempre più la principale causa di morbilità, disabilità e mortalità.

La Società Italiana di Formazione Permanente della Medicina Specialistica (Sifop) della Regione Piemonte anche quest’anno realizza un evento interattivo destinato a tutti i medici specialisti in varie discipline, medici di medicina generale, professionisti, infermieri che operano sul territorio. Il convegno, giunto ormai alla sua quarta edizione, è organizzato dal dottor Luigi Fontana, medico cardiologo libero professionista e convenzionato con l'Asl Cn1 di Cuneo (consigliere nazionale e responsabile regionale della Sifop) ed è patrocinato dalla Università di Torino e dalla Regione Piemonte. Dopo gli eventi precedenti, svoltisi presso le sedi Universitarie di Pollenzo, Torino ed Asti, quest’anno l’incontro scientifico si svolgerà venerdì 28 settembre presso il Campus di Management ed Economia dell'Università di Torino, sede di Cuneo, in via A. Ferraris di Celle 2.

Il convegno ospiterà professionisti, medici, infermieri, esperti e docenti universitari di varie discipline, che operano prevalentemente nel territorio regionale. L’evento ha caratteristiche itineranti, per meglio integrare le competenze e le conoscenze sui percorsi diagnostici-terapeutici e sull’appropriatezza prescrittiva di farmaci ed indagini strumentali tra territorio ed ospedali, cliniche, strutture assistenziali di riferimento. Obiettivo del convegno è di coinvolgere il più possibile i sanitari ed i professionisti, dell’area territoriale di riferimento, a creare e condividere percorsi pratici diagnostici e terapeutici, di appropriatezza prescrittiva (esami strumentali e di laboratorio, di farmaci) di comunicazione aperta e chiara, alla luce dei grandi trials, evidenze scientifiche e linee guida nazionali ed internazionali.

Il convegno tratterà temi di interesse multidisciplinare (esistono 26 discipline convenzionate con il Ssn) e per ragioni didattiche gli iscritti verranno divisi in gruppi per interesse scientifico: area cardiologica/internistica/metabolica ed area chirurgica/odontoiatrica/maxillo-facciale. La sessione del mattino si svolgerà in aula magna con tutti gli iscritti al corso, mentre il pomeriggio proseguirà su temi propri delle macroaree in due distinte aule. Si affronterano i temi che riguarderanno i nuovi modelli organizzativi della medicina del territoriale, come le Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) e le Unità Complesse di Cure Primarie (Uccp), cosa sono, le competenze e i ruoli dei medici (specialisti e medici di famiglia).

Parteciperanno alla tavola rotonda il dottor F. Losurdo, endocrinologo, presidente nazionale SIFoP; il dr. G. Visca, Igiene, direttore del settore nazionale SIFoP di Cure Palliative; il dr. R. Obrizzo, cardiologo, coordinatore regionale SIFoP. La d.ssa A. Alesso, Mmg, coordinatore scientifico nazionale Metis; il dr. M.Papini, medico di Medicina Generale e tutor; il dr. G. Siciliano, responsabile della Medicina Specialistica Asl Cn1 e l’infermiere F. Delmastro del poliambulatorio Asl Cn1. Seguiranno delle relazioni monotematiche e molto interessanti tenute dai dottori P. G. Reinaudo, L. Salvatico, F. Muià, G. Musumeci.

La giornata è accreditata E.C.M. e conferirà 7 crediti.

Per informazioni ed iscrizioni: Staff P&P: 370/3483379