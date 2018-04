CUNEO/ Come si è conclusa la stagione di prosa al teatro Toselli

ADRIANO TOSELLI - E' terminata la bella stagione di prosa del cuneese Teatro Toselli, con una di quelle proposte «contemporanee» che sempre risultano interessanti, pur raramente raccogliendo il «pienone».

Protagonisti sono stati l’autore e regista Mattia Torre e del suo «Marche Teatro» (con lui, in scena, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri, Agrusta Giordano), ed il loro«4, 5, 6» (in collaborazione con «Nutrimenti Terrestri» e «Walsh»), pezzo di grande bravura, protagonista famiglia isolata, attanagliata dall’odio reciproco dei suoi componenti, che sfocia in tragedia, metafora della situazione nazionale, tra precarietà, incertezze, paure, barlumi di speranze e delusioni, religiosità che è intrisa di superstizione.

Non a caso questo lavoro è diventato anche parte di trasmissione televisiva (su la7, con Serena Dandini). Soffia il libeccio, e viene visto come presagio, non errato, di sventura.

I protagonisti, padre, Ovidio, madre, Maria Guglielma, e figlio, invecchiato, forse anche prematuramente, Ginesio, parlano un dialetto comprensibilissimo, inventato, come quello finto-medievale dei componenti della «Armata Brancaleone» dei films di Mario Monicelli. È un credibile insieme delle parlate dell’Italia centro-meridionale, dalle Marche alla Sicilia.

Il capofamiglia aspetta visita importante, di impiegato comunale, cui dedicare cena, per portare a termine un misterioso, progetto su cui si è impegnato da anni.

Il sugo della nonna, scomparsa da tempo, continua a bollire sulla stufa, «perpetuo», quasi in suo ricordo, rabboccato costantemente. Il cibo è presenza costante ed ossessiva, come in tutta la nostra società contemporanea, tra affetta, provole, baccalà...

Il figlio ha smesso di fumare le sue ottanta sigarette al giorno, come «fioretto», «voto», nella speranza di riuscire ad andare a Roma, a farsi una vita.

La madre solo spera di riavere indietro teglia lasciata a casa dell’ospite, in occasione di convivio per la morte della sua nonna.

I protagonisti parlano con Dio, su un inginocchiatoio in un angolo della scena, ambientata (scene di Francesco Ghisu) nella spartana, tradizionale, cucina-soggiorno, con il tavolo centrale e sopra sospeso, sembra, un salame (che sulle prima par bottiglia) appeso ad un filo.

L’ospite di riguardo, Treti Gargiulo, arriva, di fretta, senza cenare, dopo pranzo abbondante, solo non accompagnato dalla moglie, e dalla teglia.

Il discorso si sviluppa parlando di paure (anche della vita nella capitale), di omofobie, di odio per le tasse. Il mastodontico e barbuto visitatore è impiegato comunale, che si vuol far prete per avere esenzioni fiscali, un «potente», un «notabile», tradizionalissimo, come uguale è il rapporto con il potere, identiche rimangono le relazioni sociali, da millenni...

A lui il capofamiglia si è affidato, investendo tutto il «gruzzolo», i risparmi famigliari, che il figlio sognava di usare per andare a Roma, in qualcosa di per lui importantissimo, che illustra bene atteggiamenti e prospettive attuali, lo spirito nell’investire sul futuro: l’acquisto di tre loculi (il titolo «4, 5, 6» sono i rispettivi numeri delle tombe, sembra).

Per assurdo la decisione si rivela lungimirante, visto che alla famigliola altro davvero non serve: si uccidono a vicenda, in scoppio di follia finale scaturita da tutta la tensione, il rancore nutrito per anni, come il sugo che bolle sulla pentola, mentre continua a soffiare il libeccio... Le cronache ce ne illustrano spesso, in varie latitudini italiche, anche padane...

La famiglia, in Italia massimo punto di riferimento dell’individuo, base della società, par vista come simbolo della globale incapacità di guardare e pianificare un futuro, prospettive, nell’isolamento, di gruppi ed individui...

Adriano Toselli