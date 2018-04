CUNEO/ Ancora divieti in zona via XX Settembre per l'incolumità degli alunni

In considerazione del completamento dei lavori di messa in sicurezza presso la Scuola Primaria “L. Einaudi” di Corso Ferraris, per continuare a garantire l’incolumità degli alunni in entrata ed in uscita presso il nuovo ingresso sul lato Via XX Settembre, a partire da lunedì 16 aprile 2018 sono prorogate le seguenti temporanee modifiche alla viabilità:

a) CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE

in Via VENTI SETTEMBRE - da Via SCHIAPARELLI a Corso FERRARIS –

dal LUNEDI’ al VENERDI’ nelle seguenti fasce orarie:

*MATTINO “INGRESSO”: dalle ore 08.00 alle ore 08.30

“USCITA”: dalle ore 12:00 alle ore 12.30



*POMERIGIO “INGRESSO”: dalle ore 14 alle ore 14.30

“USCITA”: dalle ore 16 alle ore 16.30

proroga da LUNEDI’ 16/04/2018 e valido sino al 30/04/2018 (secondo i giorni del calendario scolastico)

b) DIVIETO DI SOSTA con R.F.

in Via VENTI SETTEMBRE – lato edificio scolastico (tra Via SCHIAPARELLI e Corso FERRARIS) –

per un tratto corrispondente a nr. 4 stalli di sosta antistanti la porta di ingresso secondaria

proroga divieto da LUNEDI’ 16/04/2018 e valido sino al 30/04/2018 - in orario diurno – nei giorni previsti dal calendario scolastico.