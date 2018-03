CUNEO/ Al teatro Toselli martedì 27 le danze di Adrea Costanzo Martini

ADRIANO TOSELLI - Il programma della stagione di prosa del cuneese «Teatro Toselli», ormai inserito su ottimo circuito nazionale, non sbaglia un colpo.

Domenica sera 25 marzo, con curiosa trasposizione in Sardegna del «Macbeth», capolavoro scespiriano, vi è stato altro momento di alto livello, vissuto tra musiche, danze, atmosfere tipiche, con la tragedia inglese-scozzese trasfigurata in carnevali barbaricini (famosissimo quello dei Mamuthones di Mamoiada), in un mondo pastorale di steli (unica sobria scenografia), pan carasau, coltelli di Pattada, profondo spirito isolano, rapporto con la morte sempre presente ossessivamente, vissuto con totale naturalezza (tra ammazzare agnello ed essere umano inerme la differenza non è poi enorme)...

La versione di Alessandro Serra, del «Sardegna Teatro» e della «Compagnia Teatropersona», si intitola «Macbettu», fedele al testo del maestro seicentesco inglese, anche nell’alveo di tradizione teatrale remota e dimenticata, ancora in auge nell’Inghilterra di Elisabetta I Tudur, con i protagonisti tutti uomini (Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Andrea e Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu e Felice Montervino), anche in panni femminili, pur se barbuti.

Parte fondamentale son le musiche (di Pinuccio Sciola e Marcellino Garau) e le danze, i canti, i gesti forti e solenni, espressivi ed efficaci, a ben rendere la drammaticità e l’intensità di sentimenti e voci, in atmosfere cupe come di eterna notte.

In un’opera tutta recitata in veloce e «stretto» logudorese, il sardo più ostico, di montagna, non il più comprensibile campidanese, utili sono stati i sottotitoli in italiano proiettati, pur non tutti leggibilissimi.

Rispetto all’originale inglese in questa vi era anche la morte in scena della moglie di «Macbettu», la sua «anima nera», travolta da quel rimorso che avvolge anche lui, coraggioso guerriero portato alla spietatezza dalla ambizione, ma senza fermarlo sin in fondo...

Il pubblico era buono, ma senza quel tutto esaurito che, anche a teatro, Cuneo par continuare a riservare solo a «grandi nomi» nazionali, specie se noti televisivamente o, almeno, cinematograficamente, od ai suoi figli che han fatto fortuna nel mondo. I sardi, ci dicono, dopo altra tappa italiana, saranno con alcune date negli Stati Uniti, visto che è più, facile, notoriamente, fare i «profeti» fuori Patria...

Martedì sera 27 seguiranno le danze «Scarabeo» (animale simbolo di rinascita e rigenerazione già per gli egizi) della «Compagnia Andrea Costanzo Martini», con protagonista giovane e promettentissimo ballerino cuneese, cresciuto «lontano da casa», molto atteso dai conterranei...

Maggiori informazioni e dettagli su modalità di vendita e costi (dai 30 agli 11 euro per i biglietti interi) sono nella pagina «Teatro Toselli» del sito www.comune.cuneo.gov.it.

