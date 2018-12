CUNEO/ Al "Ghedini" 3 concerti e un workshop con il celebre chitarrista finlandese Patrik Kleemola

A soli 37 anni Patrik Kleemola ha già girato il mondo con le sue acclamate performance di brani a lui dedicati da oltre 50 autori contemporanei. Per la XXXIII edizione di Musiche in Mostra si esibirà al Conservatorio Ghedini di Cuneo martedì 4 dicembre, alle ore 16.30.

Preceduto da esecuzioni di giovani chitarristi del Ghedini e del METS (la Scuola di Musica Elettronica e Tecnologie del Suono del Conservatorio), il programma del chitarrista finlandese è strutturato a scacchiera alternando brani italiani a brani finlandesi, con l'intento di sollecitare un dialogo tra la chitarra contemporanea nordica e quella mediterranea.

Tra i lavori in programma anche la prima assoluta della compositrice italo-finlandese più riconosciuta e apprezzata, Paola Livorsi, nata in Italia ma residente da oltre due decenni a Helsinki, dopo un'esperienza all'Ircam di Parigi.

Precede il concerto, alle 15.30, il workshop sul tema "Chitarra ed extended techniques" dove Kleemola abbraccerà la sua chitarra per raccontarne i segreti agli studenti del Ghedini di Cuneo. L'artista finlandese conosce perfettamente l'italiano e ama l'Italia. La sua frequentazione della musica contemporanea sia del suo Paese sia italiana è profonda e protratta nel tempo. Il workshop coinvolgerà dal vivo gli studenti delle classi di Chitarra, Musica elettronica, Composizione e Didattica.

Mercoledì 5 dicembre sono in programma due concerti-lezione per le scuole - alle 9.30 al Liceo Musicale e alle 11.30 ai Licei Scientifico e Classico Peano e Pellico - dove Kleemola illustrerà il repertorio contemporaneo del suo strumento attraverso esplicazioni a voce, esecuzioni dal vivo, videoproiezioni e dialogo diretto, serrato e costruttivo, con gli studenti. Il chitarrista, forte della sua esperienza di didatta e performer, unirà parole a musica e immagini. Nel primo concerto-lezione al Liceo Musicale, si darà un saggio di improvvisazioni su musiche di autori finlandesi, mentre nel secondo concerto-lezione si improvviserà su musiche di autori italiani. In programma, oltre alla replica del brano di Paola Livorsi commissionato da Musiche in Mostra, anche due altre compositrici viventi: Beatrice Campodonico e Ada Gentile, l'una con un lavoro ispirato al grande compositore brasiliano Heitor Villa-Lobos ("Around") e l'altra con un brano plurieseguito che riecheggia un titolo petrassiano ("Perchitarrasola"). L'obiettivo è ampliare gli orizzonti di uno strumento molto amato dai giovani che, specie negli ultimi decenni, ha acquisito come nessun altro nuovi lavori e nuovi capolavori grazie ai compositori viventi.

Il workshop, il concerto e i concerti-lezione per le scuole sono organizzati da Rive-Gauche Concerti in co-progettazione con il Conservatorio Ghedini

Ingresso libero, dotato di accesso per i disabili

Martedì 4 dicembre, ore 15.30 - Conservatorio Ghedini, Cuneo

Workshop: Chitarra ed "extended techniques"

Patrik Kleemola, chitarra

Martedì 4 dicembre, ore 16.30 - Conservatorio Ghedini, Cuneo

Concerto: A nord della chitarra contemporanea

Patrik Kleemola e i giovani del Ghedini

Programma

Preludio per Patrik

Esecuzioni a cura dei giovani del Ghedini

. Juha T. Koskinen (1972)

Taizôkai (2015)*

. Alfredo Franco (1967)

Fantasia n.5 su tre canzoni antiche (2017)*

. Harri Vuori (1957)

Chiroptera (2017)* 1. Allegro flessibile 2. Andante misterioso 3. Vivace, volante e spiritoso

. Harri Suilamo (1954)

Da "Biographie des Schmerzes" - Bernhard-fragmente (2015)*

. Paola Livorsi (1967)

Nuovo lavoro (2018)*

. Mikko Heiniö (1948)

Five Preludes (2013) Preludio 1, Energico. Preludio 2, Andante. Preludio 3, Allegretto robusto. Preludio 4, Largo. Preludio 5, Con moto

Tutti i brani sono dedicati a Patrik Kleemola

Mercoledì 5 dicembre, ore 9.30 - Liceo Musicale, Cuneo

Concerto-lezione per le scuole: A nord della chitarra contemporanea

Patrik Kleemola, chitarra

Programma

. Ada Gentile (1947)

Perchitarrasola (1992)*

. Paola Livorsi (1967)

Nuovo lavoro (2018)*

. Patrik Kleemola (1981)

Italian Improvisations (2018)*

Mercoledì 5 dicembre, ore 11.30

Liceo Scientifico e Classico Peano e Pellico, Cuneo

Concerto-lezione per le scuole: A nord della chitarra contemporanea

Patrik Kleemola, chitarra

Programma

. Beatrice Campodonico (1958)

Around. Omaggio a Heitor Villa-Lobos (1992)*

. Paola Livorsi (1967)

Nuovo lavoro (2018)*

. Patrik Kleemola (1981)

Finnish Improvisations (2018)*

*prima esecuzione

PATRIK KLEEMOLA

Nato nel 1981 a Valkeakoski, in Finlandia, è considerato dalla critica internazionale uno dei migliori chitarristi classici finlandesi, dopo aver vinto nel 2004 il Concorso Chitarristico Internazionale Toru Takemitsu e numerose altre competizioni.

La sua carriera concertistica lo ha portato a Londra, Buenos Aires, Roma, Milano, Atene, Tallinn e, in ripetute tournée, in America Latina e in Europa. I suoi recital sono stati applauditi in festival e sedi prestigiose, le sue performance sono state spesso accolte anche in Italia, paese che Kleemola ama in modo particolare e di cui conosce perfettamente la lingua, essendo stato invitato, tra gli altri, dal Festival Nuovi Spazi Musicali di Roma, i Pomeriggi Musicali di Milano e il Teatro Dal Verme, il Festival Cinque Giornate, la stagione di concerti dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il suo repertorio si estende dal Cinquecento italiano alla musica del Novecento e contemporanea, nella quale trova il suo habitat più naturale. La sua discografia, che comprende incisioni da Schubert ai contemporanei, si è arricchita recentemente di due cd usciti per l'etichetta Pilfink Records: Perchitarrasola e Through Green Glass. Entrambe queste realizzazioni discografiche alternano musiche commissionate ad autori finlandesi a musiche commissionate ad autori italiani.

Kleemola, infatti, ama contrappuntare nord e sud, sensibilità scandinava e sensibilità latina, e per lo più concepisce i suoi programmi concertistici come scacchiere che contrappongono dinamicamente queste due sensibilità a lui particolarmente congeniali. Oltre alla carriera concertistica e alle incisioni discografiche, l'attività di Kleemola si esprime attraverso due altri importanti canali: quello della didattica, per il quale è docente stabile al Turku Music e tiene regolarmente masterclass e corsi di perfezionamento durante le tournée di concerti e quello dell'organizzazione, per il quale è fondatore e direttore artistico del Turku Guitar Festival. Kleemola suona su strumenti fabbricati dal liutaio inglese Brian Cohen (2003) e dal liutaio italiano Rinaldo Vacca (2014).

Dal 31 ottobre al 14 dicembre, Musiche in Mostra porta la musica d'oggi - con 40 interpreti di livello internazionale, di cui la metà professionisti under 35 - nei più suggestivi luoghi della cultura presenti sul territorio. La rassegna, gratuita, organizzata da Rive-Gauche Concerti, ha ricevuto il Label EFFE 2017-2018, tra i "migliori festival" in Europa ed è stata riconosciuta tra le iniziative dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.

Musiche in Mostra è realizzata con il principale sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell'edizione 2018 del bando "Performing Arts", il sostegno di Fondazione CRT, i contributi di Regione Piemonte, SIAE e Reale Mutua e il patrocinio della Città di Torino.

