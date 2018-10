La scienza nel piatto: studentesse del "Da Vinci" di Alba innamorate della cucina molecolare

ALICE MARINI - Dimentichiamoci (ma non facilmente) dell'italianissima pasta al pomodoro e proviamo per un attimo ad avvicinarci ad un piatto di spaghetti molecolari. Subito non ci sembreranno molto diversi da quelli che siamo abituati a cucinare, ma poi scopriremo di avere davanti della gelatina di pomodoro a forma di spaghetto.

E' la nuova tendenza in cucina, tutti ne parlano e a renderla famosa ci hanno pensato chef come lo spagnolo Ferran Adrià e gli italiani Carlo Cracco e Massimo Bottura dell'Osteria Francescana di Modena, al primo posto tra i ristoranti migliori al mondo. Ora anche gli studenti del liceo "Leonardo Da Vinci" di Alba, in provincia di Cuneo, si sono lasciati affascinare dalla cucina molecolare.

Questo particolare tipo di cucina, comparsa sulla scena negli anni 80-90, si avvale di tecniche e di prodotti inusuali, capaci di generare sapori nuovi ed inconsueti. Schiume, additivi e gelatine per cucinare cibi senza l'uso della fiamma e attraverso reazioni chimiche. Niente di strano: la cucina molecolare nasce anche con lo scopo di limitare l'uso dei grassi e delle fritture privilegiando ingredienti naturali. Tutto nel rispetto dei protocolli appropriati. L'incontro tra la scienza e la gastronomia che piace tanto anche agli chef stellati può rivelarsi vincente.

La potremo sperimentare sabato 20 ottobre quando due classi quinte dell'indirizzo Scienze sociali dell'istituto albese, guidate dal prof. Pierluigi Galluccio Mezio, parteciperanno per il secondo anno al Festival dell'Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese, dove avevano già portato un menù di cucina molecolare composto da cinque cocktail, due antipasti, un primo piatto e un dessert.

Sono soprattutto allieve che, grazie all’impegno e alla creatività, hanno saputo distinguersi nell’ambito della manifestazione attirando l’attenzione della stampa locale e di esperti esterni. "Chi ha visto il loro lavoro - racconta il professore di scienze -, tra dirigenti e professori, è rimasto piacevolemente sorpreso". Si divertono imparando, che altro serve?

Alice Marini

(Foto dal sito www.davincialba.it)